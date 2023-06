Si no existiera el T-MEC estos productos serían más caros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- El T-MEC es el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al Tratado de Libre Comercio (TLCAN) entre esas naciones y cuyo fin es facilitar la compra y venta comercial de ciertos productos.

Gracias a la existencia del T-MEC, los consumidores tienen beneficios como la disminución del precio de productos importados.

El 30 de noviembre de 2018 se firmó un nuevo acuerdo para actualización del Tratado. El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y trajo consigo beneficios como menores aranceles a la importación.

Entre los beneficios están: comercio digital, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio, etc.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estos son los productos que saldrían más caros si no existiera el T-MEC.

Incremento alto:

- Adquisición de vehículos de uso particular.

- Vestido.

- Azúcar y mieles.

- Medicamentos recetados.

- Tubérculos.

- Medicamentos sin receta.

- Calzado y su reparación.

Incremento medio:

- Frutas.

- Leche y sus derivados.

- Cristalería, blancos y utensilios domésticos.

- Especies y aderezos.

- Pescados y mariscos.

- Aceites y grasas.

- Bebidas con y sin alcohol.

Este producto sería el más caro sin el tratado comercial entre México, EU y Canadá

Uno de los ejemplos que comparte el IMCO, es que un vehículo de uso particular costaría 21% más sin el T-MEC.

Un auto subcompacto tiene con el T-MEC un precio de 357 mil 867 pesos mexicanos, mientras que sin el Tratado, el auto tendría un costo de 432 mil 345 pesos mexicanos.

T-MEC

Reclamos contra México en el marco del acuerdo

Las quejas que se han interpuesto hacia empresas mexicanas son 7 y han sido analizadas para determinar la sanción que pudieran merecer.

Algunos de los reclamos han sido por violar los derechos de los trabajadores e intentar afiliarlos a un sindicato.

Quejas contra empresas mexicanas:

- General Motors (junio de 2021)

- Tridonex (mayo de 2021)

- Panasonic (mayo de 2022)

- Stellantis (junio de 2022)

- VU Manufacturing (julio de 2022)

- VU Manufacturing (enero de 2023)

- Unique Fabricating (marzo de 2023)