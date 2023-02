"Si no hay agua, no", dice López Obrador sobre la instalación de Tesla en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avisó este viernes que no otorgaría el permiso la empresa de vehículos eléctricos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, instale una planta en el estado de Nuevo León con el argumento de la falta de agua.

"Si no hay agua, no (lo permitiría). No, no habría posibilidad (de que se instale la planta en Nuevo León). No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible", dijo el mandatario cuestionado sobre el tema en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que su intención es cuidar el territorio y garantizar que no le falte agua a la gente "porque el pueblo tiene que estar siempre por delante".

Esto, en referencia a la crisis hídrica que ha sufrido Nuevo León, polo industrial del país y estado fronterizo con Texas (EE.UU.), por la que el año pasado se restringió el suministro de agua durante un tiempo en Monterrey, capital del estado y segunda ciudad más poblada del país.

"En el norte en general ya falta agua, son muy pocos los lugares que hay agua, se está haciendo un análisis cada tres años, lo que se tiene de agua", indicó.

Por ello, dijo que "muy pronto" hablará con los directivos de Tesla.

"Para ponernos de acuerdo, porque sí nos importa mucho el que se invierta en el país, porque significa la creación de empleos", acotó.

Dijo que en la reunión les dirá a los inversionistas en donde es posible que se invierta, en donde haya agua y espacios para el crecimiento urbano.

"El asunto es que cualquier inversión, si es grande, implica más población, más servicios, más agua, calles, drenaje, transporte público, entonces no es crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable", manifestó.

Sobre si la planta de Tesla podría instalarse en el sur del país, dijo que buscará que sea "donde se tenga el agua".

López Obrador puso como ejemplo a la cervecera Constellation Brands que pretendía invertir en Mexicali, sin embargo, por la cuestión del agua, tuvieron que mudar su inversión a Veracruz.

La llegada de Tesla a México se rumora desde que en octubre pasado Musk visitó Nuevo León, donde se reunió con la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Pero funcionarios del Gobierno federal han expresado su deseo de que Tesla se instale cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra prioritaria de López Obrador para la capital mexicana, o en el sureste del país, zona prioritaria de esta Administración.

"En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, ustedes saben, acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua, porque no hay agua", remarcó.