Si no se ordena el mercado eléctrico va a producirse un caos: AMLO

En el marco de la discusión de su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se busca poner orden, pues de lo contrario, advirtió, se producirá un caos en este sector.

"Si no se ordena el mercado eléctrico va a producirse un caos, como en España, a lo mejor peor. Entonces para qué es la iniciativa, para poner orden", dijo el presidente.

"Entre otras cosas la política se inventó para poner orden en el caos, así como también se inventó para evitar la guerra. Lo que estamos planteando es vamos a ordenar el mercado eléctrico, ya no es posible que de manera irresponsable esos contratos porque vamos a perder todos. Yo lo que le puedo decir a la gente es que mientras estemos nosotros no vamos a aumentar las tarifas de la energía, vamos a mantener nuestros compromisos", indicó.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que empresas extranjeras no tendrán ningún riesgo de aprobarse su iniciativa, pues indicó que tienen garantizado el 46% del mercado eléctrico.

"No hay problema, nosotros buscamos garantizar una parte del mercado 46% y con eso pueden salir adelante.

"Es ordenar lo relacionado con el sistema eléctrico. Actuaron de manera muy irresponsable, es algo parecido a los gasoductos, lo he dicho en otras ocasiones, pero ojalá se vaya internalizando, el nivel de irresponsabilidad que hubo.

"Para hacer negocio con gasoductos inventaron de que se necesitaban 14 termoeléctricas en el país y esas 14 iban a requerir gas de modo que había que construir las 14 y contratar el gas para las 14. No hicieron las termoeléctricas porque la verdad no era ese el propósito, pero los gasoductos sí, porque era el negocio", aseveró.