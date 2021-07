Sin apoyo de gobierno no se puede operar: Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció ante inversionistas que sin el apoyo del gobierno federal la empresa no podría operar como negocio en marcha. "Sin el apoyo del gobierno, Pemex podría no cumplir con sus obligaciones por sí solo", sostuvo la empresa al presentar el informe sobre su situación financiera y operativa a la Bolsa Mexicana de Valores, correspondiente al primer semestre de 2021.

Argumenta que para desarrollar reservas de hidrocarburos y amortizar los vencimientos de su pesada deuda, requiere de diversas fuentes de financiamiento y que en "el presente ejercicio se han recibido apoyos del gobierno federal para el pago de amortizaciones de deuda y podría existir este tipo de apoyos adicionales en ejercicios subsecuentes".

Señala que en 2021 los apoyos para el pago de las amortizaciones de deuda pública, incluyendo aportaciones de patrimonio por el gobierno federal, "están considerados" como parte del esquema de financiamiento: entre enero y junio la empresa recibió 64 mil 124 millones de pesos para la cobertura de amortizaciones y en agosto se programó otra aportación de 32 mil 596 millones".

Y al cuarto trimestre se programó otra por 32 mil millones de pesos para cubrir todas las amortizaciones del año de Pemex. En total, este año recibirá 128 mil 720 millones de pesos del gobierno. Por ello, Pemex considera que en este año la principal fuente para el pago de su deuda "son los apoyos recibidos por parte del gobierno federal".



Se enciende polémica

Luego de que la calificadora Moody´s hundiera la nota de Pemex a grado basura, la empresa petrolera respondió. En un comunicado, informó que en el segundo trimestre del año tuvo una utilidad neta por 14 mil 364 millones de pesos.

Destacó que con esa cifra favorable, la empresa acumula un año de resultados positivos netos de 102 mil 627 millones de pesos. El propio director de la petrolera estatal, Octavio Romero Oropeza, expresó su desacuerdo con la calificadora al señalar que se trata de un "juicio sumario".

"El desacuerdo con la calificadora es técnico y metodológico". "Es una vergüenza", externó.

Más tarde, Moody's respondió: "Sí seguimos la metodología, no sólo respecto a empresas petroleras como empresas de gobierno y también metodología de análisis de liquidez que fueron las bases principales para la decisión que tomamos ayer. Entonces, cumplimos con nuestra obligación de reflejar en la calificación los riesgos crecientes que vemos en el negocio de Pemex", dijo la analista para Pemex de Moody´s, Nymia Almeida.