Sin Cervantino, prestadores de servicios se quedan en "shock"

La cancelación de la edición 2020 del Festival Internacional Cervantino (FIC) en sus escenarios y espacios físicos dejó en "shock" a prestadores de servicios que lo esperaban con el ánimo de "agarrar oxígeno" para hacer frente a la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

"Estamos muy tristes por lo que está sucediendo, porque es un golpe muy fuerte para el sector turístico, sobre todo aquí en la capital, pero primero es la salud", expresó Liliana Alejandra Preciado Zárate, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato.

El FIC virtual, por el que optaron las autoridades locales y federales a causa del Covid-19, contribuirá en los cinco días que se llevará a cabo a mantener presente a Guanajuato en la memoria de la gente. "Le faltará la magia y encanto que tiene la ciudad y que sus visitantes han sentido por casi medio siglo", acotó la empresaria.

Autoridades locales y prestadores de servicios coinciden en que la ausencia de la "Fiesta del Espíritu" en sus calles, plazuelas, teatros y en la Alhóndiga de Granaditas representa un golpe duro a la economía de todo el sector turístico en cadena: hoteles, restaurantes, bares, cantinas, transportistas, comercios, artistas, artesanos.

"La noticia de que no habrá Cervantino fue un balde de agua fría", comentó el líder de la Asociación de Bares y Cantinas, Enrique Nieto Acevedo, a cuatro meses de que sus negocios cerraron por la contingencia sanitaria.

"De por sí estamos bajos por la falta de estudiantes y falta de turismo, ahora con lo del Cervantino que era nuestra época en que nosotros repuntábamos, se puede decir, y hacíamos el 'guardadito' para el año, pues ahora nos vimos muy afectados".

En esta ciudad existen 70 negocios de venta de bebidas alcohólicas, entre bares y cantinas.

El FIC nació en 1972 y desde esa fecha se había desarrollado cada año con la participación de artistas de México y el resto del mundo; el año pasado recibió 2 mil 969 artistas, 414 mil visitantes, de ellos 65 mil denominados turistas de noche, y arrojó una derrama económica de 617 millones 700 mil pesos.

El martes anterior, el Comité Organizador del FIC anunció que la edición 48 del FIC se realizará en formato digital y se efectuará del 14 al 18 de octubre debido a la contingencia sanitaria.

Esta capital cuenta con 147 lugares para hospedarse, entre hoteles y hostales, el 70 por ciento de los cuales está abierto al público, con un ocupación actual promedio del 3 por ciento entre semana y del 5 por ciento en fines de semana. Históricamente estaban al 56 por ciento de ocupación durante el FIC.

En esta ocasión, el sector hotelero dejará de percibir una derrama económica de 40 millones de pesos por la cancelación del FIC en físico.

Olga Padilla, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en esta capital, señaló que el sector había depositado la esperanza de reactivar su economía con el desarrollo de la "Fiesta del Espíritu", que para esta edición tenía como país invitado a Cuba y a Coahuila como estado invitado.

"La noticia ayer (martes) del cambio de formato la confirmaron bien, oficialmente, y estamos en shock, todos estamos en shock".

En Guanajuato se tiene el registro de 120 restaurantes, que actualmente reportan escasas ventas por la falta de visitantes, pues de acuerdo a las mediciones oficiales apenas llega a 25 por ciento en fines de semana, con relación a las cifras del mismo periodo de 2019.

La cancelación de FIC tradicional, agregó, es un golpe muy fuerte para todos, hoteleros, restauranteros, bares, museos, comerciantes, artesanos, incluso para los visitantes que habían hecho sus reservaciones, como acostumbraban cada año.

Humberto Ruiz, líder del transporte turístico, estimó que dejarán de otorgar más de mil viajes a nivel estatal y 300 de diversas regiones del país a la ciudad de Guanajuato, por la "cancelación del Cervantino", lo que representa una gran pérdida. "¡Es terrible! ", acotó.

El prestador de servicio comentó que la llamada "Fiesta del Espíritu" representa una de las principales fuentes de ingreso para el gremio, que ahora "está en ceros", y viene lo peor de la crisis.

El alcalde Alejandro Navarro señaló que con la modalidad virtual, el comité organizador destinará un presupuesto inferior al que le fue asignado al festival, por lo que gestiona que una parte de ese recurso que no se ejercerá en el FIC se reinvierta en proyectos que permitan a los guanajuatenses resistir el embate de la crisis.

Se buscará que Guanajuato, que ha sido la casa de todos, se mantenga de pié.

"El Cervantino significaba una gran oportunidad para la recuperación económica de la capital y ante estos cambios no podemos quedarnos con los brazos cruzados".