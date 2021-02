Sin energías limpias, México incumplirá compromisos internacionales, advierte Concamin

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El tema energético para México es de suma importancia porque necesariamente debe apostar por las energías renovables, al tener compromisos ambientales internacionales que cumplir. Además, de no hacerlo, retrocederá el país y quedaremos fuera de competencia, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.



Durante la mesa de reflexión, Proyección Económica que realizó la Concamin, el líder de los industriales aseguró que estamos en momentos en que se deben enfocar las baterías en el tema sanitario, en específico el tema de la vacunación y la recuperación económica.

Esto necesariamente tiene que ver con impulsar las energías limpias porque "si perdemos esta parte de energías competitivas creo que será un retroceso muy complicado, todo estos esfuerzos se verían truncados, si tenemos energía cara eso nos sacaría de competencia".

Expuso que en el tema energético México participa en varios acuerdos internacionales ambientales, incluso en los Objetivos del Desarrollo Sostenible que en su artículo siete habla de las energías limpias y la economía mexicana pelea por ser competitiva, así que deben producirse con fuentes renovables.

-Si no se atiende tema de energía, puede haber apagones

A unos días de que el Ejecutivo mexicano enviara una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en la que se propone regresar a energías contaminantes y caras, de acuerdo con la misma Concamin, Cervantes afirmó: "la energía abraza energías limpias y no contaminantes, antes a las industrias no nos querían porque la gente se imaginaba una energía contaminante".

Comentó que el tema de la energía es muy importante, porque de no ponerse atención en el tema puede haber apagones como los que hubo en años pasados como en 2018 y 2019, "tenemos que apostarle a energías limpias y competitivas y a la parte de hidrocarburos como el gas natural, la energía abraza energías limpias y no contaminantes, antes a las industrias no nos querían porque la gente se imaginaba una chimenea contaminante".

Por otra parte se refirió al crecimiento económico, sobre lo que dijo: "Asumiendo un crecimiento inicial de 4.3% del PIB en 2021, el primer escenario baja la probabilidad y si se supone que la capacidad potencial del país fue afectada durante la recesión y el país puede crecer 2.5% 2022 y 2023 será hasta el último año (del sexenio) cuando México alcance un nivel similar al observado en 2019".

"Lo que tenemos que hacer es estar enfocados todos en la recuperación económica, de igual manera que la salud, el tema de la vacuna es de vital importancia, tenemos que enfocarnos", afirmó.

Agregó que es importante impulsar la construcción porque "es la que más empleos genera, hay más de 500 proyectos que hemos puesto en la mesa para que sean considerados y nos ayude a reactivar la economía mexicana".

Y añadió que por las obras de infraestructura que se realizan en Tabasco en el 2020, como la refinería de Dos Bocas, tuvo un crecimiento dicha economía.

Expuso que México debe de meterse de lleno en la cuarta revolución industrial o industria 4.0, sobre todo ahora que países como China ya llevan un avance tal que están desarrollando la industria 5.0.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin, José Luis de la Cruz, expuso: "La construcción es un elemento central para la recuperación, sin construcción ni infraestructura es difícil tener desarrollo, por eso hay que plantear una política industrial".

Añadió que el costo de la recesión en 2020 fue de 1.5 billones de pesos del PIB y de esa cantidad 540 mil millones de pesos fueron pérdidas de la industria mexicana, por ello "es necesario tener elementos estructurales que permitan revertir la recesión económica y enfrentar la cuarta revolución industrial".