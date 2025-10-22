Sin fondo para etiquetar recursos por aumento al IEPS, afirma SHCP

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bertha Gómez Castro, afirmó que no se creará ningún fondo especial para etiquetar los recursos provenientes del aumento al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para destinarlos al combate de enfermedades provocadas por el consumo de refrescos.

"Eso no requiere la generación de un fondo; lo único que requiere es de que tengamos totalmente identificado, por un lado, el ingreso que no tiene mayor tema venga de donde venga y a partir de ello la subsecretaría de Egresos estaría identificando perfectamente bien el destino del gasto", afirmó.

Durante una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Público, la funcionaria aseguró que es un compromiso de la presidenta que se asumió y sólo cumplirán con el hecho de darlo a conocer a la Cámara de Diputados a través de los Informes Trimestrales de la Situación de las Finanzas Públicas y la Deuda, sobre lo que se recaudó, y en qué se gastó.

"La instrucción de la presidenta es que transparentemos el ingreso que por ese concepto llega y que sea dirigido solamente a la salud", expuso.

Bertha Gómez ponderó lo anterior en respuesta a la pregunta planteada por el panista Héctor Saúl Téllez quien le recordó que existía el compromiso desde la Presidencia de la República de crear un fondo para etiquetar dichos recursos que en el blanquiazul estiman serán de alrededor de 82 mil millones de pesos.

"Pero en la propuesta del proyecto de presupuesto 2026 no vemos ninguna sola letra al respecto", recriminó.

Más adelante, la diputada del PAN, Patricia Jiménez, deploró que ahora se exprese lo contrario a lo que se planteó inicialmente en el paquete económico 2026.

"Lamentamos que nos digan que no habrá un fondo de salud; Sheinbaum dijo que sí, cuando vemos que el programa para la atención a la obesidad está en cero pesos: Por eso queremos que haya uno especial y que no se toque", manifestó.

En otra parte de su intervención la subsecretaria de Egresos habló sobre los efectos de la universalidad en la salud, lo que motivó las discrepancias con los legisladores de oposición con reclamos.

"Para nada desaparecen el IMSS ni el ISSTE", sostuvo.