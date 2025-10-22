logo pulso
Economía mexicana supera expectativas en agosto

Por El Universal

Octubre 22, 2025 09:50 a.m.
A
Economía mexicana supera expectativas en agosto

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) creció 0.6% durante agosto pasado, superando el 0.1% estimado inicialmente debido al dinamismo del sector servicios y el agropecuario, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El sector servicios que reportó un incremento mensual de 0.5% en agosto, tasa superior al 0.2% previsto por el propio Instituto. Esto luego de retroceder 0.4% en julio.
En el octavo mes del año, ocho de las 14 actividades que integran el sector reportaron un avance, entre ellas: comercio al menudeo con un repunte mensual de 1.8%; comercio al mayoreo, 1.2%; servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, 1.1%; y servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas, 1.0%.
-----Actividad agropecuaria repunta un 14.5% en agosto
Por su parte, la actividad agropecuaria repuntó 14.5% en agosto, debido a una base de comparación favorable, ya que en agosto pasado registró una caída de 13.0% producto de las sequías.
Finalmente, como ya se había informado, la producción industrial reportó una contracción mensual de 0.3% en agosto, debido al menor dinamismo de la construcción con una caída de 2.2% y la minería con una baja de 0.7%.
Con cifras desestacionalizada el IGAE registró un mínimo retroceso de 0.02% a tasa anual en el octavo mes del año. Este resultado se explica por el repunte de 15.3 del sector agropecuario, así como por el alza de 0.8% de los servicios.
Por el contrario, las actividades industriales reportaron una contracción de 2.7%, manteniéndose en terreno negativo desde marzo de 2025.

