Sin política industrial, México no crecerá más de 2% a partir de 2022

Ante el desgaste del modelo económico actual, México requiere una política industrial que le permita crecer, de lo contrario, a partir del 2022 el país estará condenado a alcanzar tasas de crecimiento de entre 1.5% y 2%, dijo el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz.

Durante la serie de videoconferencias de Diálogos para el desarrollo, que organizan El Colegio de México, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la UNAM y el IDIC, De la Cruz explicó que la situación económica actual se exacerbó por la pandemia, pero ya es algo estructural.

"¿Qué se puede y qué se debe de hacer?, es decir, realmente lo que deberíamos ponderar si tenemos muchas alternativas que nos permitan salir de un problema estructural que se vio exacerbado en la coyuntura por el Covid-19", explicó.

Dijo que la ausencia de una política industrial en México gestó por lo menos cinco problemas: pobreza, precarización laboral, baja productividad y competitividad, una economía heterogénea y una deuda social que inhibe el desarrollo del país.

"A partir del 2022, si no aplicamos una política industrial, México seguirá creciendo entre 1.5% y 2% cada año", explicó.

El problema es que por la falta de una política de apoyo a la industria, dijo, las manufacturas perdieron participación en el Producto Interno Bruto, algo paradójico al ser México una economía exportadora, lo que implica que en términos generales la manufactura perdió capacidad de generar valor agregado.

Si bien las exportaciones de manufactura de mediana y alta tecnología tienen mayor participación en el total de exportación de manufactura, es necesario reconocer que estamos en una revolución digital y que para aprovechar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá hay que capacitar trabajadores e invertir en innovación y desarrollo.

"Los retos a superar de México son: bajo desempeño económico, precarización del mercado laboral, aumento de la pobreza y esto creemos que solo se puede hacerse con política industrial".

El director general adjunto de planeación estratégica de Bancomext, Mario Rodríguez, dijo que "el modelo neoliberal está desgastado hasta sus últimas consecuencias. Estamos en un punto de inflexión y tenemos que avizorar que nos espera en el futuro inmediato para poder avizorar cualquier política pública que esté en el horizonte".

Además, sostuvo que el sistema capitalista creó asimetrías que hay que corregir, sobre todo entre el sur, sureste, centro y norte del país.

Consideró que el país estaba en un valle de recesión económica, porque no había generación de mayor actividad productiva, cuando de pronto "la recesión que estaba en ciernes, se junto con la pandemia que no se ha podido eliminar su efecto".