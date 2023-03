Sindicatos aéreos comparan cabotaje con situación de cruceros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN) advirtió que, de aprobarse la iniciativa para permitir el cabotaje de aerolíneas extranjeras en el país, ocurriría lo mismo que con los cruceros marítimos: no hay operadores nacionales.

El FDAN expuso que la industria de los cruceros marítimos en el país permite el cabotaje, por lo que actualmente no existen empresas nacionales que puedan competir en dicho mercado.

"Para que se establezca una ruta (marítima) hacia nuestro país es casi obligatorio suplicarles a las empresas extranjeras del ramo que lo hagan", indicó el Frente, en un comunicado.

Actualmente, se discute en la Cámara de Diputados una iniciativa para permitir el cabotaje de aerolíneas extranjeras en territorio nacional, para que puedan hacer rutas entre dos puntos dentro del país.

"Los trabajadores lamentamos que, sin el análisis previo que se requiere para entender una industria altamente compleja, se pretende reformar la Ley de Aviación Civil permitiendo el cabotaje aéreo y abriendo los cielos de México a empresarios extranjeros, sin darse cuenta del daño que ocasionaría a la aviación mexicana", señalaron.

----Piden excluir el cabotaje de reforma a Ley de Aviación Civil

El FDAN coincide con la Canaero y las aerolíneas Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobus en que es necesario reformar las partes de la Ley de Aviación Civil que ayuden a que la autoridad nacional salga de la Categoría 2, separando de esta iniciativa los temas que no tienen que ver con la recuperación necesaria para tener una industria madura y responsable.

Por lo que solicitan excluir el cabotaje de la reforma a la Ley de Aviación Civil y no abrir los cielos a aerolíneas extranjeras.

"Logrado el objetivo proponemos diseñar, hombro con hombro, los profesionales de la industria de la aviación y el gobierno federal, una política de Estado que ayude a crecer a la aviación y que no lesione los intereses de ningún mexicano", aseguraron.

El FDAN está integrado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México; Sindicato Independencia; Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México; Asociación Mexicana de Instituciones Aeronáuticas y Aeroespaciales; Centro de Ingeniería y Mantenimiento Aeronáutico; Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo; Asociación de Operadores Pensionarios y Personal Aeronáutico; y Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México.