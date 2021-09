"Sistemas no tienen palabra de honor": banqueros ante falla de BBVA

La Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que ante la falla registrada el domingo pasado en los sistemas de BBVA México, se trata de situaciones que ocurren al momento de actualizar sistemas y que si bien se han reforzado las inversiones en infraestructura y ciberseguridad, es complicado controlar el factor tecnológico.

"Los sistemas no tienen palabra de honor y por más que uno haga pruebas ya los bancos somos de cierto tamaño que se vuelve complicado. No es con la intención de afectar y siempre se hacen pruebas iniciales. Es un tema que sucede y la tecnología en ese sentido no tiene palabra de honor", dijo el presidente de la ABM, Daniel Becker.

En conferencia de prensa, la ABM dijo que por estatutos no pueden comentar sobre la falla específica de una institución bancaria y sus repercusiones en la operación de todo el sistema financiero, pero aclaró que no se debe confundir una falla en actualizaciones de software o sistemas a los intentos de ataques cibernéticos que sufre el sistema financiero en México con regularidad.

"La banca invirtió el año pasado al menos 20 mil millones de pesos. La banca sigue invirtiendo y apostando a los canales digitales y no es una apuesta, es simplemente un requerimiento de mercado. No hay que confundir cambios de versiones que generan afectaciones por la volumetría y temas que tienen que ver con asuntos asociados a posibles ciberataques. La banca, si bien estamos permanentemente intentando ser vulnerados, hemos demostrado que la banca ha generado capacidades muy robustas para no ser un factor de riesgo para los usuarios", dijo.

Sobre el tema, el vicepresidente de la ABM, Eduardo Osuna, quien es el director general de BBVA México, dijo que después de la explicación que hizo el banco el lunes pasado donde asumió como un error interno la falla, que "el tema está agotado" y resaltó que se están preparando los sistemas para atender la alta demanda de transacciones que se presentará en el último trimestre del año.

"La banca está invirtiendo a tope en estos temas y es como estamos viendo la transformación del sistema de la parte analógica a lo digital y claramente hay unos volúmenes transaccionales muy interesantes y viene la época transaccional más importante del año y nos estamos preparando específicamente para eso", añadió Osuna.

El presidente de la ABM, detalló que la inversión que han realizado las instituciones financieras en renovación de infraestructura se ha enfocado a mecanismos y dispositivos digitales, tecnología de la información, así como elementos perimetrales de seguridad para evitar vulnerabilidad en los sistemas.