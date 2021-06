Slim no juega a las vencidas como "otros" empresarios que quedaron mal acostumbrados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al sector empresarial, en particular al ingeniero, Carlos Slim que ha actuado de manera responsable e institucional, que está siempre en condiciones de llegar a acuerdos, no juega a las vencidas como "otros" que quieren someter al gobierno.

"Quedaron mal acostumbrados. En el caso de Carlos Slim no es así y de otros, hay un cambio importantísimo, tiene que ver con el respeto a la autoridad legal y legítimamente constituida, porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, por la democracia".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo destacó que Carlos Slim –uno de los hombres más ricos del mundo- respeta la institucionalidad, se pueden lograr acuerdos para no optar por el pleito y no irse a tribunales internacionales ante cualquier diferencia.

El reconocimiento al ingeniero Slim se da en medio de la polémica por la caída de una trabe de la Línea 12 del Metro, cuyo tramo construyó el consorcio formado por ICA y Carso, propiedad de Slim.

Sin hacer referencia al accidente del pasado 3 de mayo, el primer mandatario destacó la buena relación que tiene con el magnate mexicano.

"Hay empresarios importantes como Carlos Slim que entiende muy bien eso, y es respetuoso de la institucionalidad, entonces podemos ayudar en cualquier situación a buscar los acuerdos, no optar por el pleito, no la primera irnos por tribunales y menos si se trata de tribunales internacionales, eso antes no existía, eso se impusieron en el periodo neoliberal y es una falta de respeto a nuestra soberanía", señaló.

"Puede que se hable de que en un mundo globalizado se tengan estas instancias para dirimir diferencias de tipo empresarial, pero por lo general cuando se va a un tribunal internacional nunca gana el gobierno que representa al pueblo, siempre ganan los grupos de intereses creados, las grandes corporaciones empresariales y financieras, en esos ámbitos", dijo.