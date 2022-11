Smartphones para todos los gustos en este Buen Fin

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- En México se ha acelerado la adopción de los teléfonos inteligentes, lo que ha causado, entre otros factores, una reconfiguración del mercado. Ante la llegada de nuevos fabricantes de celulares al país, el sector de smartphones se ha transformado en los últimos años. Los nuevos jugadores han logrado llamar la atención y cautivar a los usuarios mexicanos.

En esta nueva etapa han llegado a México firmas como Vivo, Xiaomi, OPPO y OnePlus, quienes buscan posicionar sus dispositivos al ofrecer alternativas que incorporan tecnología de punta, con precios asequibles. Eso ha provocado beneficios a los consumidores.

De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit, al cierre de 2021, México operaba con 132.4 millones de líneas móviles, una cifra que rebasa el número de habitantes en el país. Esto significa que algunas personas usan más de un dispositivo. De dicha cantidad, el 93.5% corresponde a teléfonos inteligentes. Es decir, en México hay un parque total de 123.8 millones de smartphones.

En ese contexto, el fabricante Motorola obtuvo el primer lugar en ventas. Esa preferencia por parte de los consumidores mexicanos representó el 29.4% de las ventas totales, en todas las categorías o gamas de producto. En segundo lugar está Samsung, con 27.5% de participación de mercado. Luego se ubica Xiaomi, con el 11.3%; Apple, con el 10.6%; y OPPO, con el 9.9%.

En ese listado se encuentra también Huawei con una cuota 4.9%, mientras que un conjunto de otros fabricantes acumula una participación de mercado de 6.4%.

Según un informe de la consultora Gartner, en lo que va del 2022 se han vendido mil 360 millones de móviles a nivel global. Además, el estudio destaca que el mercado de dispositivos móviles con conectividad 5G ya alcanza los 660 millones de unidades, siendo el 47.5% del total de teléfonos a la venta en el mercado.

No cabe duda de que los móviles se han convertido en la parte esencial de la vida cotidiana: para el trabajo, la escuela y el entretenimiento. Seguramente, te has preguntado qué celular es mejor o cuál te conviene más. Por ello, te dejamos una selección de los smartphones que sobresalen en prestaciones y tecnología.



Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung unificó a dos familias de teléfonos para dar paso al Galaxy S22 Ultra, el flagship más poderoso de la firma hasta la fecha. Cuenta con una pantalla de 6.8 pulgadas tipo QHD+ Dynamic AMOLED 2X, con una frecuencia de 120 hercios.

Incorpora un procesador Snapdragon 895 con tecnología de cuatro nanómetros y su memoria RAM está disponible en 8 GB o 12 GB. Asimismo, cuenta con diversas modalidades de almacenamiento: 128 GB, 256 GB y 512 GB. El Galaxy S22 Ultra es el primer dispositivo móvil de la serie "S" con S-Pen integrado, el cual tiene una latencia de solo a 2.8 milisegundos. Está disponible en colores negro, blanco, verde y Burgundy.

Precio aproximado: desde los 31 mil pesos



HUAWEI nova Y90

Este dispositivo móvil es una propuesta interesante en la gama media. Sobresale su procesador Snapdragon 680 4G, sus 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, además de su cámara principal de 50MP y su batería de 5000 miliamperios, con carga rápida de 40 vatios (watts).

Está equipado con una pantalla FullView de 6.7 pulgadas que soporta una tasa de actualización de pantalla de hasta 90 hercios.

Una de sus innovaciones es la implementación del "Super Night Mode", para tomar fotos en las penumbras con una claridad sobresaliente y un mayor porcentaje de detalle. Asimismo, el equipo está disponible en cuatro elegantes colores: Crystal Blue, Pearl White, Emerald Green y Midnight Black.

Precio aproximado: 7 mil pesos



Vivo X80 Pro

La firma china Vivo compite en el segmento Premium de smartphones en México con su Vivo X80 Pro. Este equipo pesa 219 gramos, tiene una pantalla AMOLED E5 de 6.7 pulgadas (con resolución de hasta 2K y tasa de refresco de 120 hercios). Está listo para usarse en redes 5G y su procesador es un Snapdragon 8 Gen 1. Tiene 12 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB.

En su apartado de fotografía, el Vivo X80 Pro tiene cuatro cámaras: una de 50 MP con un sensor GNV de Ultra Detección, una gran angular de 48 MP, otra cámara de 12 MP y una lente periscópica de 8 MP. Cuenta además con 4,700 miliamperios de batería con carga rápida de 80 W y carga inalámbrica de 50W. Este teléfono Android es uno de los mejores del año.

Precio aproximado: 34 mil pesos.



OPPO Reno 7 5G

La compañía OPPO lanzó este dispositivo con lo último de la tecnología 5G. Trabaja con un procesador MediaTek Dimensity 900 5G que cuenta con nodos de seis nanómetros y Wi-Fi 6, el más reciente estándar inalámbrico.

Además, incluye 256 GB de memoria, pantalla de 6.43 pulgadas y batería de 4,500 miliamperios que se carga al 50% de energía en solo 15 minutos. Incluye una triple cámara trasera cuyo lente principal es de 64 MP. Su cámara frontal es de 32 MP y tiene ocho opciones de retoque. Este modelo cuenta con el primer modo retrato tipo cámara réflex digital, con mejoras vía inteligencia artificial. Tiene sistema biométrico de reconocimiento facial.

Precio aproximado: 16 mil pesos



Xiaomi 12 Pro

Con la finalidad de competir en la gama Premium de México, la firma china lanzó este smartphone potenciado con un chip Snapdragon 8 Gen 1, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria.

El Xiaomi 12 Pro es un flagship con un cuerpo delgado, de poco más de 8 mm de grosor y un peso de 205 gramos. Cuenta con pantalla de 6.73 pulgadas QHD+ y 120 hercios, con brillo de mil 500 nits.

Incluye un conjunto de tres cámaras traseras de 50 MP y batería de 4,600 miliamperios con carga rápida de 120 vatios, carga rápida inalámbrica de 50 vatios y carga inalámbrica inversa de 10 vatios. El Xiaomi 12 Pro se encuentra disponible en tiendas Xiaomi y de operadores de telefonía.

Precio aproximado: 29 mil pesos



Honor Magic 4 Pro

Entre las características más llamativas de este gadget está su sistema de cámaras en forma circular, conocido como "ojo de la musa". Gracias a la tecnología Ultra Fusion, produce imágenes en HD. Asimismo, su función Movie Master con lMAX Enhanced, permite tomar videos a nivel cinematográfico, y grabar en 4K a 60 fps de 10 bits.

El Honor Magic 4 Pro cuenta además con una pantalla Flex OLED de 6.81 pulgadas con resolución FullHD+ y tasa de refresco adaptable de 120 hercios. Destaca su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, además de sus 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su batería es de 4,600 miliamperios y su software MagicUI 6 está basado en Android.

Precio aproximado: 29 mil pesos



Motorola EDGE 30

Este dispositivo está enfocado a la gama media-alta. Tiene un grosor de 6.79 mm y un peso de 155 gramos, lo que lo coloca como el más delgado del mundo. Asimismo, cuenta con un panel Max Vision del tipo pOLED, con un tamaño de 6.5 pulgadas, resolución Full HD+, con tasa de actualización de 144 hercios.

En su interior, destaca su procesador Snapdragon 778G+ de Qualcomm, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, preparado para redes 5G y Wi-Fi 6. El Motorola Edge 30 está disponible en los colores gris y azul caribe, y cuenta con dos años de garantía. Además, podrás adquirirlo en línea en su página web, en las Motorola Stores, en las principales cadenas de retail y con los diferentes operadores celulares del país.

Precio aproximado: 12 mil pesos