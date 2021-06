Solo 16% de empresas podría contratar a empleados subcontratados

Sólo el 16% de las empresas encuestadas afirmó que sí podrán contratar como trabajadores propios a las personas subcontratadas, de acuerdo con una consulta realizada por OCCMundial, el centro de carrera profesional en línea, a través de su "Termómetro Laboral".

El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la subcontratación o de outsourcing en México, a partir de la cual las empresas tienen 90 días naturales para hacer la transición de nómina, de lo contrario se harán acreedoras a multas que pueden ir desde 250 hasta 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Por este asunto, OCCMundial, indagó, a través del "Termómetro Laboral", la situación de las organizaciones con respecto a esta reforma.

Un 24% señaló que solo podría hacerlo con unos cuantos trabajadores, un 22% indicó que no existe ninguna probabilidad de absorber al talento para incorporarlos a la plantilla, por lo cual tendrán que prescindir de ellos una vez que el plazo tenga que cumplirse, mientras que 38% mencionó que en su organización no cuentan con empleados vía outsourcing, lo que mantiene sus operaciones y esquemas de contratación sin cambio alguno.

Relacionado con el cumplimiento del plazo para contratar a los empleados subcontratados, un 46% de las empresas no se siente completamente segura de conseguirlo, pero están trabajando en ello, otro 37% dice estar lista y con la documentación necesaria para lograrlo y a un 17% le falta conocimiento a detalle de la reforma para poder tomar decisiones definitivas.

La encuesta realizada del 4 al 10 de junio, reveló que están disponibles 82 mil 500 vacantes publicadas en el sitio de OCCMundial, 2 mil 100 más que la semana anterior y solamente mil 500 ofertas de empleo menos a las registradas antes de la pandemia.

Los sectores con crecimiento de vacantes fueron Educación (+36%), Construcción (+7%) y Tecnología (+5%). Mientras que los sectores que se mostraron a la baja fueron Arte y diseño (-17%), Seguros y reaseguros (-12%) y Recursos Humanos (-10%).

En cuanto al comportamiento de las contrataciones, 28% de las empresas se mantiene sin contrataciones, 53% está contratando con normalidad y el 19% está contratando en ciertas áreas.

Cabe mencionar que los planes de contratación han cambiado drásticamente con respecto a la semana del 21 al 27 de mayo, en la que solamente 23% de las empresas estaban contratando con normalidad, lo que representa un incremento de 20 puntos porcentuales, además de que se redujo también el porcentaje de empresas que no están contratando (28% contra 48%).