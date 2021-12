Sólo 2% de trabajadoras del hogar cuenta con seguridad social: ONG

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la exclusión de las trabajadoras del hogar del sistema de seguridad social era discriminatoria e inconstitucional y que inició la prueba piloto para su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han sido afiliadas menos del 2 por ciento del total del universo existente de trabajadoras en el país (2.2 millones).

De acuerdo con la ONG Nosotrxs, 98.3 por ciento de las trabajadoras del hogar no cuentan con acceso a servicios de salud; 99.2 por ciento no tiene un contrato escrito que especifique la duración de su jornada, sus actividades, prestaciones o vacaciones; y 71.3 por ciento no tiene ninguna prestación laboral adicional.

Precisa, además, que 50.7 por ciento de los hogares que pertenecen a personas trabajadoras del hogar son pobres en forma "moderada o extrema".

"Ser trabajadora del hogar en México no sólo significa enfrentarse a jornadas extenuantes, sino a padecer acciones de discriminación, rechazo y exclusión por parte de los empleadores y de un sistema laboral que no las reconoce como parte de la fuerza laboral", expresa el organismo civil.

Blanca Pérez González y Minerva Bautista Velazco son dos ejemplos de esta situación. Llevan muchos años ejerciendo este oficio y han pasado una serie de situaciones que las convierten en una cifra más de estos sistemas desiguales llenos de explotación y abandono.

"Aguantamos jornadas de hasta 10 horas, donde te llegan a pagar hasta 100 pesos al día. A esto le sumamos que muchas de las compañeras no son tomadas en cuenta por los empleadores y solo nos ven como un mueble más: con suerte nos saludan por las mañanas y ni nuestro nombre se aprenden. Mucho menos se interesan por conocer nuestra situación. No les interesa si ya comiste, si tomaste agua o estás enferma. Simplemente eres un robot que va a cumplir sus tareas", señalan.

Nosotrxs hizo un llamado al Congreso para que se transite a la obligatoriedad de la seguridad social, dado que el programa piloto de inscripción de las trabajadoras del hogar, continúa en su fase voluntaria.