Sólo 23% de mexicanos lee la información nutricional

Tomarse un minuto para consultar los aportes nutricionales antes de comprar algún producto es una de las mejores formas para cuidar de la alimentación y elegir lo que convenga a la salud

Actualmente es muy fácil elegir un alimento procesado en los pasillos del supermercado, pues cada vez existen más marcas que compiten entre sí para ofrecer los mejores precios a los consumidores. Sin embargo, es una realidad que algunas de estas marcas se preocupan más que otras por vender alimentos y bebidas de calidad que no excedan los niveles de calorías, azúcares o grasas permitidos.

A esto se suma el hecho de que muchos compradores no tienen el hábito de consultar los aportes nutricionales antes de comprar algún alimento. En México, sólo 23% de personas lee la información adicional que se muestra en los empaques, de acuerdo con la encuesta "Who cares, Who Does?" realizada por la compañía consultora Kantar.

De ese total, lo que más procuran los mexicanos es llevar a casa productos que se mantengan en los niveles de azúcar adecuados, ya que 51% revisa el porcentaje del contenido de sacarosas, 45% el de grasas, 42% las calorías y 37% la cantidad de conservadores.

Tomarse un minuto para leer es una de las mejores formas para cuidar de la alimentación y elegir lo que convenga a la salud, mencionó Adrián Ávalos, gerente de Estudios Especiales de la División Worldpanel de Kantar México. De los mexicanos que tienen el hábito de revisar el etiquetado, 61% compra alimentos con poca grasa, 60% con poca azúcar, 46% sin conservadores, colorantes o aditivos; 32% sin lactosa y 28% sin gluten.

Además de cuidar la salud, el estudio arrojó que los mexicanos están cada vez más sensibilizados con el planeta y su comunidad, pues 58% de participantes dijeron que siempre revisan la fecha de caducidad de los alimentos y productos de cuidado personal que compran, y el mismo porcentaje aseguró comprar productos locales. Además, 59% declaró comprar artículos amigables con el medio ambiente y 75% afirmó que se inclina por los productos naturales.

Una de las mayores preocupaciones de los mexicanos observadas en el ejercicio tiene que ver con la reducción de plástico de un solo uso, por lo que ahora prefieren transportar los alimentos sin utilizar bolsas, utilizar menos plástico para emplayar frutas, verduras y carnes, así como usar únicamente bolsas reciclables.

Nuevo etiquetado de alimentos. Aunque ha incrementado el porcentaje de mexicanos preocupados por mejorar sus hábitos alimenticios, su consumo responsable aún es un problema en un país con altos índices de obesidad, diabetes e hipertensión.

Por ello, el Congreso de la Unión aprobó en octubre una reforma a la Ley General de Salud para modificar el etiquetado de alimentos y bebidas excedentes se nutrientes críticos. Entre los beneficios de colocar el nuevo etiquetado al frente de cada producto, destaca que ahora la información será más clara y fácil de comprender para el consumidor.