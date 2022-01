Sonos gana en EU demanda a Google por patentes de audio

La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) señaló recientemente que Google violó cinco patentes de Sonos relacionadas con altavoces inteligentes, así lo informó el New York Times.

La decisión confirma el fallo de un juez en agosto, y es el tipo de decisión que, en teoría, podría obligar a Google a dejar de importar productos que utilicen la tecnología infractora.

Sin embargo, aún no está claro si algún producto específico de Google desaparecerá necesariamente de los estantes y, por ahora, parece poco probable que eso suceda.

"No esperamos ningún impacto en nuestra capacidad para importar o vender nuestros productos", dijo el portavoz de Google, José Castaneda, al medio especializado The Verge, señalando cómo la Comisión de Comercio Internacional ya aprobó las soluciones alternativas de Google para cada una de las cinco patentes, como informó el sitio Bloomberg en septiembre.

"Confirmamos hoy en la orden del ITC que específicamente establece excepciones para cinco rediseños diferentes de los productos de Google, uno para cada patente", y Castaneda dice que los clientes de Google no "experimentarán ninguna interrupción" como resultado de la decisión del ITC, ya que la empresa tiene "60 días para implementar cambios antes de que entre en vigor una prohibición".

Google borra la capacidad de controlar el volumen en Chromecast

Una de las soluciones alternativas de Google ya parece estar activa y hay más en camino. El portal 9to5Google informó en noviembre que Android 12 eliminó la capacidad de controlar el volumen de Chromecast, y alguien que se cree que es un empleado de Google citó un "problema legal" como el motivo de la eliminación de la función.

Esto es relevante, sobre todo porque una de las cinco patentes infringidas trata específicamente de ajustar el volumen de los dispositivos a través de una red de área local. Pero según Mishaal Rahman, la función de control de volumen ya ha comenzado a regresar a algunos teléfonos Pixel como parte de la actualización de enero de 2022, y documentos de ITC muestran que se aprobaron "rediseños presentados para adjudicación por Google" para esa patente específica.

Dos de las otras patentes se refieren a la sincronización de varios dispositivos a través de una red; uno se trata de configurar un dispositivo de reproducción (como un altavoz Wi-Fi) para la comunicación a través de la red.

Recientemente, Google publicó un texto sobre "Próximos cambios en el grupo de oradores" que explica que algunos usuarios ahora necesitarán descargar una aplicación especial para configurar algunos dispositivos en su red, y que ya no podrá ajustar el volumen de todo un grupo de altavoces a la vez.

Cuando se le cuestionó a Sonos qué productos de Google se vieron afectados por el fallo, la compañía envió al portal The Verge una lista que incluía teléfonos Pixel, dispositivos domésticos como Nest Hub, Nest Mini y Chromecast, y Computadoras Pixel como PixelBook Go con la aplicación YouTube Music instalada.

El fallo es más amplio y dice que "los dispositivos de altavoz en red y los dispositivos (por ejemplo, teléfonos móviles y computadoras portátiles) capaces de controlar estos dispositivos que incorporan la tecnología infractora" se ven afectados, pero solo si Google aún no ha aplicado las soluciones aprobadas.

Google podría seguir comercializando dispositivos con problemas de patente

Es muy posible que Google aún pueda importar y vender todos estos dispositivos sin pausa, aunque Sonos sugiere que los dispositivos de Google serían peores como resultado, escribiendo que Google tendría que "degradar o eliminar las características del producto de una manera que elude la prohibición de importación impuesta por la USITC".

La necesidad de ajustar el volumen de cada uno de sus altavoces de Google individualmente parece una degradación.

De cualquier manera, el fallo determina que Google sí copió la tecnología de Sonos, y es un golpe para la imagen del negocio de hardware de Google, que se ha hecho cada vez más grande en el espacio del hogar inteligente, incluidos altavoces inteligentes, cámaras y, de manera prominente, en Wi-Fi, enrutadores, donde la compañía afirmó que su Google WiFi / Nest WiFi fue el enrutador más vendido en todo el mercado en 2019.