Standard & Poor's mantiene perspectiva negativa de México

La calificadora Standard and Poor's ratificó las calificaciones de largo plazo en moneda extranjera de 'BBB' y en moneda local de 'BBB+' de México y mantuvo la perspectiva negativa.

"La perspectiva negativa indica la posibilidad de una baja de calificación durante el próximo año debido a un perfil fiscal potencialmente más débil, dadas las presiones de los pasivos contingentes relacionados con la magnitud del potencial apoyo extraordinario a las empresas propiedad del gobierno, Pemex y CFE, en el contexto de una base tributaria no petrolera comparativamente baja y menos espacio fiscal", explicó.

De acuerdo con la calificadora, la gestión macroeconómica cautelosa y un mejor diálogo entre las partes del T-MEC, sobre el fortalecimiento de la cadena de suministro y los vínculos transfronterizos deberían respaldar la inversión y la confianza de los inversionistas en México.

"Sin embargo, la reversión de algunas políticas o la renegociación potencialmente áspera de algunos contratos, particularmente en el sector energético, o un debilitamiento de instituciones clave, como el de Banxico, el banco central de México, podrían disminuir la confianza de los inversionistas. El revés resultante podría complicar la ejecución de la política, pesar sobre la estabilidad de la política y llevarnos a bajar las calificaciones", apuntó.

Standard and Poor's detalló que las calificaciones de México se basan en las fortalezas y debilidades de su democracia, la cual ha generado estabilidad política y cambios regulares de gobierno en las últimas dos décadas.

"En todo momento, el apoyo político a una gestión macroeconómica cautelosa ha apuntalado políticas fiscales y monetarias prudentes y un régimen cambiario flotante. Estos aspectos son clave para nuestra evaluación de la calidad crediticia del soberano y han mantenido la confianza de los inversionistas, así como el acceso a los mercados de capitales internacionales, incluso en periodos de tendencias adversas a nivel mundial", explicó.

La firma añadió que la credibilidad del Banco de México y su política monetaria de metas inflacionarias tienen un rol importante, con lo que los cambios en algunas políticas internas, especialmente en el sector energético, en los últimos años han dañado la confianza empresarial y han suscitado inquietud sobre la previsibilidad de las políticas, que, a su vez, probablemente haya limitado un mayor crecimiento del PIB.

"A pesar de la sólida gestión macroeconómica en las últimas décadas, México no ha logrado un dinamismo económico similar a otros mercados emergentes. Esto ha llevado a una mayor polarización en el país entre partidos políticos tradicionales y más coaliciones o movimientos antisistema", dijo.