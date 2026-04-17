Sube 25% la deuda con la CFE

Ciudad de México.- Los adeudos que mantienen gobiernos estatales, municipales y otras dependencias del gobierno con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) crecieron 25% al cierre de 2025 respecto a un año antes, de acuerdo con registros de la empresa eléctrica.

El último reporte de la institución encabezada por Emilia Calleja Alor muestra que esas deudas se ubicaron en 50 mil 764 millones de pesos al terminar el año pasado, mientras que al cierre de 2024 totalizaron 40 mil 492 millones.

El Universal consultó a la CFE sobre el aumento de esos pendientes, pero no se recibió respuesta. Sin embargo, si se consideran que hay 81 mil 863 millones de pesos en cuentas incobrables o con alta probabilidad de incumplimiento de pago, monto reconocido como deterioro, los adeudos totales que reporta la empresa eléctrica ascienden a 132 mil 638 millones de pesos.

Esos adeudos de gobiernos y dependencias son comparables con la ganancia que la CFE tuvo en 2025, por 139 mil millones de pesos. En tanto, el deterioro de las cuentas incobrables es similar a los subsidios que recibe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A mediados de 2025, en respuesta vía Transparencia, la Comisión Federal de Electricidad presentó un desglose de la deuda que considera se puede saldar. Se mostraba que los gobiernos estatales con mayores adeudos eran Chihuahua, Sonora, Chiapas, Tabasco, Baja California y Sinaloa. En el ámbito municipal, los mayores deudores eran de localidades del Estado de México, Chiapas, Durango, Coahuila, Tabasco y Veracruz.

Y respecto a dependencias, Petróleos Mexicanos (Pemex) destacó con un pendiente por 14 mil 962 millones de pesos. Le siguen la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, las cifras apuntan a que lo que ocurre es un descuido de los ayuntamiento y gobiernos estatales.

"Se vuelve complicado cobrar, porque al cambiar de gobierno, dejan la deuda y los nuevos no quieren pagar el adeudo, porque significa disminuir su gasto en obra, por ejemplo. En los hechos, la CFE explica la deuda a los nuevos presidentes municipales, gobernadores o titulares de dependencia, pero es difícil. Hace falta responsabilidad, pues así puede generarse una sensación de impunidad y que más instituciones o gobiernos se sumen a esa problemática", destacó el experto.