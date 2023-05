Suben amparos contra prohibición de publicidad de producto "malsanos"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- La organización no gubernamental, El Poder del Consumidor aseguró que se incrementan los amparos en contra de las regulaciones que prohíben la publicidad de productos "malsanos" enfocados a los niños, ya que empresas se ampararon contra el reglamento, entre ellas Fritos-Lay, filial de PepsiCo.

Amparos que se suman a otros 150 que se interpusieron contra la Norma Oficial Mexicana, NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, de las cuales la mayoría se desechó, aunque cinco están aún en revisión: Nestlé, Herdez, ConMéxico, Barrilitos y Santa Clara.

En conferencia de prensa, el coordinador del área legal, Javier Zúñiga, y el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, explicaron que el juez Francisco Rebolledo del Juzgado 6 de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó la medida provisional por lo que podrá seguir exhibiendo publicidad para estos productos.

Amparos plantean que es inconstitucional la prohibición de personajes

El pasado 8 de marzo entró en vigor el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad en la que se prohíbe el uso de personajes y celebridades en los productos que tengan sellos de advertencia como exceso de azúcares, calorías, sodio, grasa saturadas y grasas trans.

Zúñiga dijo que "los 150 amparos fueron aquellos que se presentaron en un inicio -en 2020 y 2021, contra la NOM-051 de etiquetado-, la mayoría han sido desechados, y, actualmente, los casos más relevantes de este grupo de amparos son los que se encuentran en la Suprema Corte".

Agregó que son cinco los que están aún por resolverse y que al menos tres de ellos plantean la inconstitucionalidad de la prohibición de personajes en los empaques de alimentos y bebidas para niños.

Sin embargo, aún no hay fecha para la resolución de los amparos que ya están en la Suprema Corte porque falta que se elabore el proyecto de resolución por parte de los jueces.

El coordinador del área legal de El Poder del Consumidor explicó que con los amparos, las empresas argumentan que sus derechos de propiedad industrial o derechos de marca deben prevalecer sobre los derechos de la infancia a la alimentación y salud.

Para Calvillo lo que se observa es que las empresas quieren emitir publicidad de un producto "malsano" para poder obtener un beneficio económico y pasar por encima de una regulación de salud pública.

"Existe evidencia científica suficiente que demuestra cómo los personajes son un factor muy importante para inducir a niñas y niños al consumo de alimentos y bebidas no saludables.

"Se ha demostrado en diversas investigaciones clínicas que niñas y niños prefieren los que tienen en su empaque personajes o son publicitados usando personajes, por encima de aquellos que no los tienen, incluso cuando se trata del mismo producto", expuso.