Suben ventas en tienditas por la Selección Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo elevan el consumo en el canal tradicional, con incrementos de hasta 22% en el ticket promedio durante los encuentros, de acuerdo con datos de NielsenIQ.

Según la firma, el análisis de los mundiales de 2010 a 2022 muestra que el consumo se concentra en categorías como cerveza, refrescos y botanas, con variaciones asociadas a los horarios y a la instancia del torneo.

En Sudáfrica 2010, las ventas de cerveza en autoservicios alcanzaron niveles récord durante la semana de cuartos de final, impulsadas por un partido en domingo.

Detalló que para Brasil 2014, el 79% de los aficionados vio los partidos desde casa. En el canal tradicional, 61% de los tickets incluyó refrescos, 55% botanas y 45% cervezas. Las tienditas se mantuvieron como el principal punto de abasto para consumo en el hogar.

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En Rusia 2018, el 80% de los hogares siguió el Mundial y el 60% utilizó los partidos de México como espacio de convivencia. Los horarios matutinos modificaron hábitos de consumo, con 14% de los consumidores ajustando su alimentación. Las promociones influyeron en la compra: 43% respondió a descuentos y 21% a incentivos adicionales. Las ventas de bebidas alcohólicas y cervezas en el canal tradicional crecieron 35% los fines de semana en que jugó México.

En Qatar 2022, las bebidas alcohólicas aumentaron 4% sus ventas y las no alcohólicas 6%, siendo el partido México contra Argentina el que registró el pico más alto, con un registro de 16.5 millones de espectadores.

La participación de cervezas y botanas pasó de 21% a 23% del valor de ventas.