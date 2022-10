¿Subirán las tasas de interés para créditos automotrices?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Luego del incremento a 9.25 % de la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) para contener la elevada inflación en el país ¿qué impacto tendrá esto en las tasas de interés para los créditos automotrices?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) de enero a julio, 59 % de los vehículos nuevos se vendieron vía algún tipo de crédito ya sea por parte de las financieras de marca o los bancos, mismos que se contrataron a una tasa de entre 9 y 16 %.

Al respecto, Gerardo Tovar, ejecutivo de cuenta de Urban Science, comentó que, en lo inmediato, no prevén un aumento de las tasas de interés para los créditos automotrices.

Sin embargo, en los próximos meses sí se podría empezar a incrementar la tasa de interés para quedar entre 10 % y 17 % o 18 %.

Y serán los créditos para la compra de autos subcompactos y compactos, los vehículos de entrada, los más susceptibles de aumentar su tasa de interés, ya que son autos adquiridos por un segmento de la población de mayor riesgo.

"Son más sensibles los segmentos bajos, no los autos de lujo, por el perfil del cliente y porque hay mayores factores a considerar por el riesgo al momento de dar un crédito", explicó Tovar.

---Aún aumentos

Hasta el pasado 29 de septiembre, las tasas de interés para crédito automotriz no se habían incrementado y se podrían encontrar algunas subsidiadas por las financieras de marca de 5 %, pero las tradicionales rondan el 16 %.

Priscila Robledo, economista jefe en Fintual, comentó que para las tasas de interés domésticas de largo plazo, es más importante la solidez de las finanzas públicas, las instituciones y el marco macroeconómico del país, así como las tasas de interés globales que el aumento de la tasa de referencia del Banxico.

De hecho, desde que Banco de México inició el ciclo de aprieto monetario, hasta el mes pasado, la tasa de política monetaria subió 4.5 %, mientras que la tasa de interés promedio de créditos en pesos a tasa fija subió cerca de 0.3 %, en este mismo periodo, indicó.

De enero a julio, se registró un total de 437 mil 676 colocaciones crediticias para la compra de un vehículo nuevo, un avance de 2.7 % con respecto al mismo periodo de 2021.

El desempeño de los créditos para la compra de vehículos nuevos tuvo un avance de 1 % y en el caso de los créditos para la compra de seminuevos se observó un incremento de 12 %, de acuerdo con AMDA.