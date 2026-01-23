logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Suma México nuevo banco digital "Hey", a partir del 31 de enero

Por El Universal

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Suma México nuevo banco digital "Hey", a partir del 31 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del 31 de enero de 2026, México tendrá un nuevo banco digital. Hey, el brazo tecnológico de Banregio, comenzará operaciones de forma individual, de acuerdo con un aviso de la firma que ha enviado a su base de clientes.

Hey recibió por parte del regulador su licencia para operar como banco independiente en julio de 2023 y actualmente rebasa los 500 mil clientes.

"A partir del 31 de enero, operaremos con licencia bancaria propia por lo cual será necesario actualices de nuevo tu app", dice el mensaje de Hey a sus clientes.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre de noviembre pasado, Hey contaba con activos por mil 589 millones de pesos y una utilidad por 56 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El director general de la firma, Manuel Rivero, resaltó que la rentabilidad ha sido uno de los principales objetivos de Hey, estrategia distinta a otros jugadores que han iniciado operaciones en México incluso con números rojos.

"Hey ya está en números negros. Tenemos tres meses consecutivos de utilidad. Lo que dice es la correcta ejecución de las estrategias en torno al enfoque de rentabilidad que estamos realizando desde hace mucho tiempo, donde hemos subido los ingresos, controlado los gastos, mejorado mucho el tema de la mora, con lo que tenemos una rentabilidad muy sostenible. Estamos muy contentos en ese sentido", explicó el directivo a mediados de año.

Hey se ha especializado en crédito al consumo y estrategias de inversión, con una fuerte estrategia en la colocación de productos a través de canales digitales.

Hey Banco se suma a los bancos totalmente tecnológicos que operan en México, encabezados por Openbank, de Santander, además de que coincidirá con la puesta en marcha de Revolut, y firmas como el argentino Ualá.

Tecnología, con amplio potencial en sector financiero: Hey

De acuerdo con Rivero, uno de los grandes cambios que puede traer el uso de inteligencia artificial en el sistema financiero es una mayor inmediatez en los servicios que se prestan a los clientes, al ofrecer experiencias muy distintas a las que se viven actualmente en el mercado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entérate | Aún puedes legalizar estos autos chocolate
Entérate | Aún puedes legalizar estos autos chocolate

Entérate | Aún puedes legalizar estos "autos chocolate"

SLP

El Universal

Para los vehículos que ingresen al país en 2026 existe un arancel distinto, precisó Claudia Sheinbaum

Hey Banco digital de Banregio ya está operativo en México
Hey Banco digital de Banregio ya está operativo en México

Hey Banco digital de Banregio ya está operativo en México

SLP

El Universal

Hey Banco, el innovador proyecto de Banregio, comienza a operar como entidad independiente en México.

Sube la inversión foránea en el mundo
Sube la inversión foránea en el mundo

Sube la inversión foránea en el mundo

SLP

El Universal

Se recuperó tras dos años débiles y en 2025 alcanzó un total de 1.6 billones de dólares

Se disparan precios de seguros médicos
Se disparan precios de seguros médicos

Se disparan precios de seguros médicos

SLP

El Universal

Presionados por la inflación y el impacto fiscal tras la eliminación de la deducibilidad del IVA