Superpeso cierra su peor semana en nueve meses

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El superpeso mexicano se depreció por segunda semana consecutiva, los petroprecios tuvieron su peor registro de los últimos 15 meses y el oro estuvo cerca de llegar a 2 mil dólares por onza. La moneda nacional terminó este viernes en 18.90 unidades por dólar y significó una depreciación semanal de 2.7% o 49 centavos, según el tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México (Banxico).

Se trata de la semana más negra que ha tenido el peso en los últimos nueve meses, concretamente desde mediados de junio del año pasado, cuando también perdió 2.7% en operaciones al mayoreo. Mientras que, al menudeo, el dólar se terminó vendiendo esta tarde en 19.37 pesos en ventanillas de CitiBanamex.

Los inversionistas están siendo cautelosos por las preocupaciones sobre el sector bancario, a pesar del anuncio de un plan de apoyo para estabilizar a First Republic Bank, opinaron analistas de Banorte.

Parte del plan para ayudar al banco consistió en el depósito de 30 mil millones de dólares por parte de algunas de las principales instituciones del país, como J.P. Morgan, Citi, Bank of America y Wells Fargo. Esta estrategia se realizó en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y contempla que los recursos permanezcan en el banco por al menos 120 días.

Sin embargo, las acciones de First Republic Bank cayeron este viernes 33% a 22.96 dólares en la bolsa de Nueva York, de modo que acumuló un desplome semanal de 71.9%. Los gigantes bancarios también retrocedieron más de 3% esta jornada, según datos de Bloomberg.

En este contexto, la Reserva Federal (Fed) dio a conocer que en la última semana los bancos tomaron prestado 165 mil millones de dólares de las facilidades anunciadas para afrontar los problemas de fondeo. Por su parte, Credit Suisse obtuvo una línea de crédito por 54 mil millones de dólares del Banco Central Suizo, esto para hacer frente a las dudas que existen sobre la institución.