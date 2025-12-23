Superpeso dejará sin remanente al gobierno

Ciudad de México.- Después de que el primer año de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se benefició con el remanente de operación del Banco de México (Banxico) debido a la depreciación del tipo de cambio de 2024, no habrá esos ingresos excedentes del ejercicio de 2025.

Esto se debe a que la mayor parte de este año el peso se fortaleció frente al dólar, con lo cual no se generó una ganancia cambiaria y de operación en el ejercicio.

"No habrá remanente, será de cero, por la apreciación del tipo de cambio en el año", dijo el director de Bursamétrica, Ernesto O´Farrill.

Explicó que, con una moneda fuerte, Banxico no compartirá nada con el gobierno federal.

Recordó que este año, sí cayó ese recurso porque Banxico reportó un resultado neto positivo en sus estados financieros de 2024 a causa de la mala racha del peso.

Para el ejercicio de 2025, el gobierno volverá a carecer de ese ingreso extraordinario como sucedió durante todo el sexenio anterior. El presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Víctor Manuel Herrera, dijo que el peso acumula una apreciación de más de 13% en 2025.

Pero, 10% de esa fortaleza, destacó, es debido a que el dólar se está depreciando por varias medidas que ha tomado Estados Unidos como la aplicación de aranceles.

Para el ejercicio de 2025 se anticipa una pérdida en la operación cambiaria de Banxico, por la apreciación del tipo de cambio. Así lo refleja la información más reciente disponible del estado de cuenta consolidado al 31 de octubre de 2025.

Hasta esa fecha, el resultado del ejercicio trae una pérdida de 307 mil 996 millones de pesos, y la suma del capital es negativo con 218 mil 306 millones.

Ello derivado de factores cambiarios, como resultado de la valuación diaria a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales al tipo de cambio "Fix" que determina y publica el instituto que gobierna Victoria Rodríguez Ceja.

De tal manera que cuando se presenta una apreciación del peso respecto al dólar, se generan pérdidas para el banco central.

Por el contrario, un efecto adverso en la paridad cambiaria, es decir cuando la moneda nacional se deprecia, se traduce en resultados positivos para Banxico.