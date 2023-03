¡Superpeso gana fuerza! Dólar cierra a la baja en 19.19 unidades

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- En medio de una jornada de gran volatilidad, el tipo de cambio pudo recuperar parte del terreno perdido el miércoles, después de conocerse las medidas de apoyo al banco First Republic.

El dólar al menudeo terminó vendiéndose este jueves en 19.19 pesos en las ventanillas de los bancos, 1.24% o 24 centavos por abajo del cierre del miércoles, revirtiendo parte de las pérdidas registradas el miércoles, de acuerdo con los datos publicados por CitiBanamex.

La recuperación se dio después de que los bancos más grandes de Estados Unidos se unieron para rescatar al asediado First Republic con 30 mil millones de dólares de depósitos no asegurados, un esfuerzo conjunto inusual para estabilizar a un rival y restaurar la calma después de una semana volátil.

La divisa mexicana en los mercados internacionales opera alrededor en los 18.73 pesos por dólar al mayoreo, luego de llegar a tocar las 19.10 unidades en la apertura. Su actual cotización representa una apreciación de 1.20% o 23 centavos respecto al cierre de la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y otros dos reguladores dijeron en un comunicado conjunto que "esta muestra de apoyo de un grupo de grandes bancos es muy bienvenida y demuestra la resistencia del sistema bancario".

Por su parte, los índices accionarios finalizaron de forma positiva después del apoyo al banco con sede en San Francisco, y del incremento en tasas de 50 puntos base por parte del Banco Central Europeo.

En la campana de cierre, el S&P 500 subió un 1.7% y el promedio industrial Dow Jones subió un 1.2%, mientras que el Nasdaq Composite, de tecnología, lideró las ganancias de la sesión, subiendo un 2.5%.

Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, cerró con una ganancia de 0.8%. Las acciones con el mayor avance fueron: GFNorte, con un alza de 7.9%, Lasites, 3.9% y Vesta, 3.3%.