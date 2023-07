Superpeso también gana terreno al euro, libra y franco

A-AA+

El superpeso no sólo gana terreno al dólar este miércoles, sino también a las otras principales monedas del planeta.

La moneda nacional cotiza en 16.98 pesos por dólar estadounidense, ubicándose por debajo de 17 unidades por primera vez desde diciembre de 2015, según las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

La mayoría de las divisas pierde terreno frente al dólar por lo que la apreciación del peso mexicano en esta ocasión no se debe a debilidad de la moneda estadounidense, sino a una mayor demanda de pesos como activo de inversión. Esto sucede ante la expectativa de mayor flujo de dólares por nearshoring, explicó Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

Cosas que no debes hacer cuando viajes a Japón

El superpeso mexicano se aprecia 0.1% contra el euro y se intercambia este miércoles en 18.49 unidades, mientras que se fortalece 0.4% ante el franco suizo y se coloca en 18.93 unidades. Se trata del mejor registro que ha tenido la moneda nacional frente a estas dos divisas europeas desde hace tres semanas.

La moneda mexicana igualmente gana 0.3% a la libra esterlina y cotiza en 21.61 pesos, en tanto que arrebata 0.7% al dólar australiano y se ubica en 11.33 unidades.

El superpeso también se aprecia 0.7% ante el dólar canadiense y se encuentra en 12.81 unidades, según las cotizaciones que reporta Bloomberg.

¿Cuáles son las monedas más operadas en el mundo?

Las monedas más operadas en el mundo son el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el renminbi chino, el dólar australiano, el dólar canadiense y el franco suizo, en ese orden, según la encuesta sobre los mercados de divisas que realiza cada tres años el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

Si el peso mexicano continúa con el mismo patrón observado desde julio de 2022, podría alcanzar 16.74 unidades este año, estimó Siller.