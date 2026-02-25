logo pulso
Suspende Honda sus operaciones en Jalisco

Por El Universal

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Suspende Honda sus operaciones en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- Honda de México suspendió sus operaciones de manera temporal en las instalaciones de Jalisco tras los disturbios que se registraron desde el domingo por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La suspensión de actividades fue durante el lunes 23 de febrero y martes 24 de febrero.

Honda cuenta con una planta de producción ubicada en El Salto, Jalisco, enfocada en la producción de motocicletas, bombas de agua y refacciones.

En ese complejo se producen 10 modelos de motocicletas: CB190R, CBF160, Cargo, CBF125, Tool, Dio110, Honda Wave, XR190L, Dio 125, NAVi, para mercado local y de exportación; y XR150L que se exporta a Estados Unidos y Canadá.

La compañía mencionó que la seguridad de sus asociados es su máxima prioridad y, por precaución, están evaluando diariamente la situación de la producción local.

"La situación sigue siendo cambiante y requerirá flexibilidad continua", indicó Honda.

Oseguera Cervantes murió en un enfrentamiento con fuerzas militares durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

