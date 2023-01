Suspensión de cambio de Afore puede durar más de 3 meses, informa Consar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- En marzo se revisará el entorno económico, y si prevalecen las minusvalías la suspensión de cambio de Afore puede extenderse, dijo el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Iván Pliego Moreno.

"Es una posibilidad. Todo depende del contexto. Si las condiciones que dieron origen a esta medida lo requieren, revisaremos en marzo y ahí tomaremos la decisión correspondiente siempre velando por el buen recaudo de los intereses de los trabajadores. Esa es la premisa", dijo el funcionario.

Al participar en la mesa de análisis de Cartera en El Universal, el funcionario recordó que a partir del 16 de diciembre de 2022 se suspendieron durante tres meses los cambios de Afore, movimiento conocido como traspaso, debido a las elevadas minusvalías que se presentaron en el año, situación que afectó a los trabajadores que escogieron otra Afore, además de la dinámica de los promotores de las administradoras.

"Tiene que ver con una actividad inercial de lo que hasta el año pasado se conocían como promotores comerciales y de la falta de información completa que los cuentahabientes tienen respecto del significado de cambiarse de Afore en un momento de minusvalías", detalló.

Al cierre de 2022, las Afore cerraron con minusvalías por 215 mil 477 millones de pesos, con lo que se trata del peor año en la reducción de recursos desde que operan las Afore en el país.

El presidente de la Consar detalló que, en lo que va de enero, el comportamiento es positivo para el mercado, con lo que se registran números negros en el ahorro para el retiro y hay confianza de que los recursos puedan recuperarse este año, ante condiciones económicas que pueden ser favorables.

"Lo estamos viendo en estas primeras semanas del año y con los proyectos y las previsiones que hay para la economía mexicana del presente año. Con la recuperación económica, con el nearshoring y con las distintas estrategias que ha seguido el gobierno mexicano. Vemos un 2023 con optimismo, con un crecimiento que va a beneficiar a todo el sector, particularmente al ahorro para los trabajadores", indicó.

El funcionario recordó que a partir de este año comenzará a aumentar la contribución patronal y se va a llegar del 6.5% histórico hasta 15% en 2030, aunado a la reducción histórica del cobro de comisiones, que significó que 12 mil millones de pesos no ingresaran a las arcas de las Afore, sino que se quedaran en las cuentas de los trabajadores.

En ese sentido, el funcionario hizo un llamado a los trabajadores a mantener la calma y recordó que en otros momentos complicados de minusvalías el ahorro en las Afore se ha recuperado.

En tanto, dijo que los trabajadores que están próximos a retirarse no tuvieron afectaciones, ya que el principal riesgo lo corren los recursos de jóvenes que pueden invertirse bajo una estrategia financiera de mayor riesgo.

"Sabemos que hay altas y bajas. Minusvalías y plusvalías. Lo importante es la trayectoria y siempre ha sido ascendente. Aún con estas minusvalías al cierre de 2022, esto no afectó a ninguno de los trabajadores que tramitaron su pensión, ya que los recursos de los más jóvenes que no se van a necesitar hasta dentro de 2 o tres décadas, ahí es donde se puede correr más riesgo y esperar mayores rendimientos", explicó.