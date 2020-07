"T-MEC, en ciertas áreas fue menos de lo esperado", dicen líderes de cámaras

Para cámaras de comercio de los países socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el acuerdo comercial dejó algunos temas con menor contenido del esperado, por ejemplo: presenta desafíos de implementación y debe tener el compromiso de los gobiernos de no aumentarse aranceles entre sí.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, Carlos Salazar Lomelín; el CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas J. Donohue y el presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Canadá, Perrin Beatty, emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que el trabajo apenas comienza.

"En general, el acuerdo aumenta la competitividad de nuestra región, lo cual es vital en un contexto internacional incierto, caracterizado por tentaciones proteccionistas. Sin embargo, el acuerdo fue menos de lo esperado en áreas como la propiedad intelectual, adquisiciones y movilidad laboral.

"El trabajo no se detiene ahora. Existen desafíos donde se necesitará flexibilidad", expusieron.

Para los líderes de las cámaras empresariales en la industria automotriz de Norteamérica se enfrentarán retos porque las nuevas regulaciones piden requisitos estrictos en contenido regional, lo que requerirá que haya flexibilidad mientras se llega a esos porcentajes. Hay también nuevas reglas en materia laboral, lo que presentará desafíos de cumplimiento.

"La pandemia del Covid-19 y la crisis económica pueden hacer que la adaptación a estas nuevas reglas sea aún más desafiante", por lo que argumentan que el trabajo apenas empieza.

Pero, además del trabajo que corresponde al sector privado, los líderes de las cámaras de comercio pidieron "a los gobiernos a operar dentro del espíritu del acuerdo y a abstenerse del uso de aranceles por motivos de seguridad nacional".

En clara referencia a los aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio que impuso Estados Unidos bajo la sección 232, con la que se protege la seguridad nacional de ese país, los presidentes de estas cámaras pidieron al gobierno estadounidense no volver a imponerlos.

"Nuestra asociación norteamericana no amenaza la seguridad nacional de nadie; por el contrario, es una gran fortaleza para los tres países. Sugerir que estos aranceles pueden regresar solo amenaza cadenas de suministro transfronterizas relevantes".

Afirmaron que el acuerdo consolida a la región y refuerza la posición de América del Norte como destino mundial de inversiones, pero advirtieron que es crucial trabajar juntos para alcanzar el potencial del T-MEC, fomentar la productividad, mejorar la competitividad, lograr ser motor de desarrollo e impulsar el crecimiento inclusivo.