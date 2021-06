Tailandia prohíbe el uso de algunas criptomonedas y NFT's

El mercado de las monedas digitales, por muchos años, se mantuvo como una interrogante para la mayoría de las personas. Solo unos cuantos "geeks" estaban invirtiendo en el modelo y confiando en un activo informático sin un valor claro. Pero en los últimos años este tema ha llamado la atención y cada vez más personas están dispuestas a convertir dinero real en digital. Eso ha llevado a que varias divisas crezcan en valor, pero también a que muchos consideren que el riesgo de especulación es demasiado alto como para pasarlo por alto. Por ello países como Tailandia están anunciando la prohibición de algunas criptomonedas y NFT's.

Tailandia se ha convertido en el último país en imponer restricciones al comercio de criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de la nación del sudeste asiático ha implementado una prohibición que abarca a las "monedas meme" como Dogecoin y, desde la semana pasada, ordenó que se eliminen las monedas, junto con los NFT, los tokens de utilidad y los tokens sociales, en un periodo de 30 días.

Según la SEC tailandesa, las nuevas reglas tienen como objetivo proteger a los comerciantes de los tokens que "no tienen un objetivo o sustancia clara" y cuyos precios se ven influidos por las tendencias en las redes sociales y las personas influyentes. Hay que recordar que, por ejemplo, Dogecoin vio crecer su valor de manera importante luego de que Elon Musk hiciera una mención sobre ella.

Junto con Dogecoin, los NFT (tokens no fungibles) también se han puesto de moda a principios de este año. Estos activos esencialmente facilitan las compras de arte digital, las personas pueden quedarse con el original, distintivo por su certificado de propiedad, aunque estén disponibles millones de copias en internet. Esta opción comenzó a ganar popularidad y ha servido para vender, desde memes y contenido de famosos, hasta tweets.

Considerando que es una tendencia que podría poner en riesgo el patrimonio de sus ciudadanos, la SEC tailandesa anunció que también prohibirá los tokens de intercambio, es decir las monedas patentadas emitidas por los intercambios de cifrado que se pueden usar para cambiar y pagar.

La decisión forma parte del impulso de Tailandia de su reforma regulatoria del mercado de criptomonedas. De hecho, en mayo pasado, la Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de Tailandia anunció nuevas reglas que obligan a los involucrados en los intercambios digitales a verificar las cuentas a través de un dispositivo que requiere que los clientes estén físicamente presentes. Además, la autoridad dijo que los documentos serían verificados por agencias gubernamentales relevantes, según el Bangkok Post.

Otros países en contra de las criptomonedas

Aunque hay naciones como El Salvador que hace unos días se convirtió en la primera nación en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, hay otras que no quieren saber nada de las criptomonedas, es el caso de China e Irán.

En el caso de China, recientemente las autoridades han prohibido que las instituciones financieras y las empresas ofrezcan servicios relacionados con transacciones de criptomonedas. Hay que decir que el comercio de criptomonedas ha sido ilegal en China desde 2019 con la intención de frenar el lavado de dinero. Sin embargo, las personas aún pueden hacer transacciones con monedas como el Bitcoin en línea, algo a lo que se opone el gobierno de Pekín por lo que, tres organizaciones, respaldadas por el Estado, emitieron una advertencia en las redes sociales diciendo que los consumidores no tendrían protección en caso de incurrir en pérdidas.

Agregaron que los recientes cambios bruscos en los precios de las criptomonedas "violan gravemente la seguridad de los activos de las personas" y están alterando el "orden económico y financiero normal".

Por su parte, las autoridades de Irán señalan que la creación de las criptomonedas implica altos niveles de energía por lo que están culpando al minado de las monedas digitales de apagones presentados en diversas ciudades del país y anunció una prohibición de cuatro meses (vence el 22 de septiembre), para la minería de divisas como Bitcoin.

A pesar de que las autoridades iraníes reconocieron oficialmente la minería de criptomonedas en 2019 y establecieron un régimen de licencias que requería que los mineros se identificaran, pagaran una tarifa más alta por la electricidad y vendieran sus bitcoins extraídos al Banco Central de Irán, muchos operan en la ilegalidad y generan una alta demanda de energía por lo que el país está prohibiendo su creación y uso.