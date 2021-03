Tasa de tarjetas de crédito bajará 30%, anuncia SHCP

En un entorno en el que la economía crecerá más de lo esperado y donde la banca no es el motivo de la crisis, están dadas las condiciones para que las tasas de interés de tarjetas de crédito bajen 30% a partir de las medidas que empujarán las autoridades financieras, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

"Los nuevos requerimientos de capital que anunciamos [para la banca] implicarían que para los créditos a la vivienda las tasas caerían hasta 17%; para los créditos personales en alrededor de 12% y 15%, y para las tarjetas de crédito hasta 30%", informó.

Durante la clausura de la 84 Convención Bancaria habló sobre la forma en que las instituciones de crédito apoyarán durante la recuperación ahora que la economía está operando mejor de lo estimado, y considerando que para mayo próximo se habrán aplicado 80 millones de dosis de las vacunas contra el Covid-19. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se trata de medidas para que el crecimiento no sólo sea más robusto, sino más incluyente.

En el Club de Banqueros en el Centro Histórico de la Ciudad de México explicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hará cambios a los ponderadores de capital de las instituciones, algo que, en línea con los niveles de riesgo de Basilea III, va a permitir que disminuyan las tasas a ciertos créditos.

Son para tres tipos de préstamos bancarios, y esto se traducirá en que disminuyan las tasas de interés para el financiamiento al consumo, hipotecario y para pequeñas y medianas empresas (Pymes), precisó. También se beneficiará a las mujeres, por demostrar que son las mejores pagadoras.

Herrera enfatizó que de nada serviría tener un mejor panorama económico con un blindaje financiero robusto, y mejores precios del petróleo, si no se traduce en un menor costo del dinero. "Habíamos esperado un crecimiento de 4.6% en términos reales este año, y la mayor parte de los analistas han venido actualizando y (la proyección ahora) está en niveles de 5.5%", destacó.

Mencionó el blindaje financiero que tiene la economía, con reservas internacionales por 195 mil millones de dólares, la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 61 mil millones de dólares, y niveles de deuda equivalentes a 63% del Producto Interno Bruto (PIB), que está por debajo del resto de América Latina, en 79%. También destacó la revaluación de 11.5% en el tipo de cambio y que el precio de la mezcla mexicana del petróleo está en 62 dólares por barril, es decir, 15 dólares por encima de lo que se estimó para este año.

Subrayó que cada dólar que suban los petroprecios representa 14 mil millones de pesos más, por lo cual estimó que si este nivel se mantiene habría 300 mil millones de pesos adicionales. El titular de la SHCP consideró que estas circunstancias no son suficientes, pues hace falta una serie de medidas como las que dio a conocer la CNBV, que permitan abonar en la actividad económica, sobre bases más sólidas y aprovechar la posición completamente distinta de la banca y el sector financiero.

Recordó que en los últimos 45 años las crisis estuvieron ligadas a un problema financiero, provocando la caída del financiamiento. En la crisis de 1982 el crédito se redujo en 31% y con la crisis del Efecto Tequila, en 1995, la contracción fue de 18%, señaló. Por el contrario, con esta pandemia el crédito cayó 2% en una situación en la que la banca está más fortalecida, con un nivel de capitalización de 17%, frente al 15% de hace un año, apuntó.