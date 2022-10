Tasas altas en México no afectarán colocación de tarjetas de crédito: Fitch Ratings

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- El entorno de tasas altas que actualmente vive el sector financiero mexicano no afectará la colocación de tarjetas de crédito bancarias, estimó la calificadora Fitch Ratings.

"Históricamente, las tasas de interés son inelásticas para los titulares de tarjetas de crédito. Las decisiones hacia el uso no cambian en entornos de tasas de interés más altas. Creemos que las tasas más altas no afectarán el crecimiento de las tarjetas de crédito de los bancos", dijo la firma.

En un análisis sobre el mercado de tarjetas de crédito bancarias y departamentales en México, la agencia dijo que en el caso de los plásticos colocados por tiendas departamentales, las divisiones financieras de estos negocios pueden verse afectadas por la menor capacidad de pago de los clientes y los posibles aumentos en la cartera vencida, lo que podría perjudicar la rentabilidad, en un escenario donde prevalecen altas tasas de inflación elevada.

"Creemos que las tiendas departamentales y los bancos podrían restringir las ofertas de crédito, limitar las líneas de crédito de los clientes existentes y centrarse en la cobranza para mejorar la liquidez y evitar el crecimiento excesivo de la cartera. Esto es si la alta inflación y el bajo crecimiento del PIB continúan durante un período prolongado", detalló.

La calificadora recordó que los bancos son los competidores dominantes con una participación de mercado de alrededor del 70% del total de tarjetas de crédito emitidas en México, mientras que los grandes almacenes tienen casi todo el 30% restante de la cuota de mercado.

"El negocio de tarjetas de crédito para bancos y tiendas por departamento retomó su crecimiento luego de liquidar carteras en 2021. En ambos segmentos se realizaron altas bajas en 2021 y, al 30 de junio de 2022, las carteras de tarjetas de crédito crecieron a doble dígito, en comparación con un año atrás", dijo Fitch Ratings.

De acuerdo con el análisis de la firma, los mayores ahorros mitigaron el endeudamiento de los hogares mexicanos debido al comportamiento cauteloso de los deudores luego de una severa presión de ingresos en la pandemia.

"Los hogares reportaron una posición financiera, o ahorro menos endeudamiento, de 42.6% del PIB en el primer trimestre de 2022, frente a 33%, en promedio, de los años previos a la pandemia, y creció 0.5% frente al cuarto trimestre de 2021", dijo.