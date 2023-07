Tasas altas frenan crédito, dice Santander

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Las elevadas tasas de interés que mantiene el Banco de México (Banxico) como medida para disminuir la inflación empiezan a reflejarse en una menor colocación de crédito, dijo el director general de Santander México, Felipe García Ascencio.

"Empezamos a ver un poco menor demanda en consumo, la cantidad de depósitos también está creciendo a un ritmo más lento si ves las cifras, entonces sí se empieza a sentir un poco más ralentizándose la economía", aseguró.

El directivo recordó que 2023 inició con fuerza pese a las amenazas de una fuerte desaceleración, con lo que la actividad crediticia tuvo buen desempeño en la primera mitad del año; sin embargo, ya ha disminuido el ritmo de contratación de tarjetas de crédito y comienza a elevarse ligeramente la morosidad.

"Es está aumentando el impago, pero todavía es muy gradual, muy bajo, no es una preocupación, pero sí hay un cambio de tendencia, venía bajando cuando pensábamos ya venía a subir. Sí empezamos a ver que empieza a repuntar un poquito la tasa", explicó.

En este entorno, el director general de Santander México detalló que hay mayor cautela por parte de los clientes, lo cual se empieza a reflejar en sus niveles de consumo.

"Naturalmente es a raíz de la subida en tasas, la gente se empieza a cuidar un poco más, se ha usado buena parte del ahorro, la gente tenía buenos ahorros y demás, en la pandemia salíamos menos, consumimos menos, se ha usado parte de ese ahorro, ahora cuando tiene que empezar a incurrir en estas tasas, pues eso hace que a lo mejor ajustes tu nivel de consumo", indicó.

Este jueves, Santander llegó a un millón de microcréditos a través de su brazo de inclusión financiera Tuiio, enfocada en otorgar financiamiento productivo en zonas con baja penetración bancaria, particularmente a mujeres.

----Santander interesado en financiar compra de plantas de Iberdrola

El director general de Santander México confirmó que el banco de origen español forma parte del financiamiento con otros bancos para la adquisición por parte del gobierno federal de las 13 plantas de Iberdrola.

"No ha cerrado la transacción. Sí estamos en pláticas para un posible financiamiento", dijo.

García explicó que el banco sigue en el estudio de las condiciones y monto del financiamiento.

"No somos el único banco, hay varios participando. Será decisión del cliente cuánto monto va a asignar a cada uno de los bancos. No podemos saber todavía cuál será el monto nuestro y vamos a apoyar. Hay bastante apetito", dijo.

Sobre el inicio de la carrera rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, el director general de Santander dijo que es un factor al cual están acostumbrados y que no aumenta la incertidumbre.

"Estamos acostumbrados. Trabajamos en diez países. En todos hay elecciones y estamos acostumbrados a los ciclos electorales. Aquí empieza uno y no nos mete más ruido", dijo.