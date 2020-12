¿Te cayó el aguinaldo? Sigue estos consejos y evita compras inseguras

Seguramente ya te cayó o están por pagarte tu aguinaldo, por lo que antes de hacer tus compras de fin de año, debes tomar algunas precauciones para evitar que seas víctima de un fraude.

En ésta época del año las campañas masivas de ventas en línea y otros servicios con atractivos descuentos se intensifican, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética lanzó la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.

Cabe señalar que las denuncias por fraudes cometidos por Internet a partir del confinamiento por la pandemia del Covid-19 aumentaron y de acuerdo con las autoridades capitalinas, las plataformas más utilizadas para ello son: Facebook con 32% de los reportes; sitios web con 27% y sitios de mercadeo con 12%.

--8 consejos para evitar las compras inseguras en fin de año

A continuación algunas recomendaciones para evitar que seas víctima de delitos cibernéticos:

1. Monitorea el movimiento de tus cuentas bancarias por medio de las aplicaciones de banca móvil y, en caso de detectar alguna transacción no reconocida, contacta de inmediato con el servicio de atención a clientes de la sucursal para el bloqueo de las cuentas y los plásticos.

2. Realiza tus compras con un dispositivo de confianza, es decir, un teléfono, computadora, tableta electrónica o algún otro que sea de uso personal, con el fin de evitar que queden registradas las contraseñas en otros lugares y que puedan ser utilizadas por alguien más con intenciones de robar información.

3. Usa tarjetas virtuales, las cuales sirven para proteger tus datos bancarios durante las compras online, por lo tanto se aconseja no proporcionar datos personales o copias de documentos que no sean necesarios para una transacción.

4. Guarda tus tickets o vouchers de las compras que hagas, ya que de ser necesario, servirán para realizar aclaraciones.

5. Presta atención a la URL de las páginas donde hagas tus compras, la cual debe contener el candado de seguridad, es decir con la nomenclatura "https", en caso de no contar con la letra "s". Revisa que la tienda cuente con un domicilio físico, números de teléfono, así como leer las políticas de privacidad y términos de garantía.

6. Verifica y comprueba que las promociones ofrecidas a través de correos electrónicos en los que se agrega un link para realizar compras, coincidan con lo mencionado en las redes sociales, de lo contrario, lo ideal es no introducir ningún dato personal.

7. En caso de realizar compras de manera física, es decir en las plazas y tiendas departamentales, la SSC recomienda a las y los habitantes de la Ciudad de México, a planear con anticipación los lugares donde desea comprar, visitar los sitios web de las tiendas y verificar la disponibilidad del producto que se desea, y conocer los horarios de apertura y cierre del establecimiento.

8. Igualmente es importante hacer caso a las restricciones de venta existentes en establecimientos, derivado del semáforo epidemiológico que permanece en color naranja con alerta, para evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia, así como resguardar los bolsos o carteras en lugares no visibles, mantener los objetos de valor siempre a la vista y no contar dinero en lugares públicos.