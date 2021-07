Tecnológicas de EU piden certificado de vacuna para volver a oficinas

Cuando la emergencia sanitaria por Covid-19 tomó por sorpresa al mundo, millones de empresas en el mundo tomaron la decisión de adoptar el trabajo remoto. En ese sentido, la industria de tecnología fue de las primeras en apoyar el home office que han mantenido durante más de un año para la mayoría de sus empleados. Sin embargo, con la vacunación avanzando, Facebook y Google están planteando el regreso a las oficinas, pero pedirán el certificado de inmunización

Desde tiempo ambas compañías habían dado a conocer nuevos esquemas de trabajo que, incluso, una vez controlada la pandemia, permitiría a los empleados trabajar desde casa algunos días a la semana, además de que anunciaron nuevos empleos remotos.

Ahora las empresas han dado a conocer cómo será el regreso a las oficinas y la importancia de la vacunación. A continuación te dejamos los detalles:

Facebook

En un mensaje enviado a medios la vicepresidenta de personal de Facebook, Lori Goler, confirmó cuál será su política a seguir para retomar actividades:

"A medida que nuestras oficinas vuelvan a abrir, exigiremos que todas las personas que vengan a trabajar a cualquiera de nuestros campus de Estados Unidos se vacunen. La forma en que implementemos esta política dependerá de las condiciones y regulaciones locales. Tendremos un proceso para aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y evaluaremos nuestro enfoque en otras regiones a medida que evolucione la situación. Seguimos trabajando con expertos para garantizar que nuestros planes de regreso a la oficina prioricen la salud y la seguridad de todos".

Sin embargo, en la carta no se aclaran las fechas para la reapertura de oficinas aunque, inicialmente había planeado llegar a la mitad de su capacidad en septiembre y llegar a la totalidad en octubre.

Respecto a las políticas anunciadas, la semana pasada, un portavoz de Facebook le dijo a The Wall Street Journal: "Las pautas de los expertos establecen que las vacunas son altamente efectivas para prevenir variantes de Covid-19, incluida la variante delta. Nuestros plazos para reabrir nuestras oficinas no han cambiado".

Ambas declaraciones ofrecen cierto margen de maniobra para la empresa, en función de aspectos como las regulaciones locales y estatales, preocupaciones médicas o personales y, presumiblemente, el acceso a la vacuna, que puede variar mucho según la región.

Más allá de ello cabe recordar que, a principios de año, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que los empleados podrían postularse para puestos permanentes de trabajo remoto. En la misma publicación, señaló que dentro de los próximos cinco a 10 años, hasta la mitad de la fuerza laboral de la empresa podría estar compuesta por trabajadores remotos.

Google

Google también requerirá que sus empleados se vacunen contra el coronavirus antes de que se les permita regresar a las oficinas de la compañía.

"Cualquiera que venga a trabajar a nuestros campus deberá vacunarse. Vacunarnos es una de las formas más importantes de mantenernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades saludables en los próximos meses", dijo el director ejecutivo, Sundar Pichai, en un correo electrónico interno que Google compartió.

Google implementará la política en los Estados Unidos en las "próximas semanas", y otras regiones la seguirán en los próximos meses. Sin embargo, la compañía aclaró que el requisito no se aplicará en un área hasta que las vacunas estén ampliamente accesibles allí, y también que habrá un proceso de excepción para los empleados que no puedan vacunarse por razones médicas u otras.

Google no ha dicho qué porcentaje de sus empleados ya están vacunados, pero Pichai señaló en la carta que ha sido "alentador ver tasas de vacunación muy altas para nuestra comunidad de Google en áreas donde las vacunas están ampliamente disponibles".

En el mismo correo electrónico, Pichai también anunció que Google está retrasando su fecha de regreso a las oficinas. La compañía ahora espera tener empleados, en un modelo de semana laboral híbrida, para el 18 de octubre en lugar de septiembre como estaba planeado anteriormente. "Esta extensión nos dará tiempo para volver al trabajo y, al mismo tiempo, brindará flexibilidad a quienes la necesiten. Continuaremos observando los datos con atención y le informaremos con al menos 30 días de anticipación antes de pasar a nuestros planes completos de regreso a la oficina", dijo Pichai.

Más ejemplos

Otras compañías de tecnología que han dado a conocer sus planes de regreso a las oficinas incluyen a Amazon y Apple.

Amazon señaló: "Recomendamos encarecidamente a los empleados y contratistas de Amazon que se vacunen tan pronto como las vacunas Covid-19 estén disponibles".

Por ahora las pautas de la compañía no parecen requerir la vacunación para regresar a sus oficinas, aunque si obligan a los empleados no vacunados a usar cubrebocas mientras que estos son opcionales para aquellos que tienen verificación de estar completamente vacunados.

Por su parte, Apple también ha informado al personal de un cambio en sus políticas que requerirá que los clientes y el personal de la mayoría de sus más de 270 tiendas minoristas de los Estados Unidos usen mascarillas incluso si están vacunados.