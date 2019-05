Telefónica México pide seguimiento, sanción y no permitir entrada a TV a Carlos Slim

Telefónica México pide que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dé seguimiento a las medidas asimétricas y ofertas de referencia en telecomunicaciones, que haya sanciones ante incumplimiento y que mantenga la restricción para que Telmex pueda ofrecer TV de paga en el país.

En conferencia de prensa, Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación y Asuntos Institucionales de Telefónica Movistar, dijo que el comentario enviado a la consulta pública relacionada con la revisión bienal de las medidas de preponderancia "no es lo que queremos, es lo que necesita al país".

Las medidas deben cambiarse para que haya más competencia y mejores condiciones para los usuarios, subrayó.

Por otra parte, Calderón destacó que "si bien las medidas asimétricas no han funcionado, no son efectivas, la única que no está y ha funcionado es la restricción a la televisión restringida", explicó el vicepresidente de la empresa.

De acuerdo con Calderón, a pesar de las medidas asimétricas se ha generado una reconcentración del mercado a favor de América Móvil.

Además, señaló que el regulador no tiene claro el objetivo que persigue haciendo necesario la implementación de un sistema de seguimiento y régimen sancionador disuasorio para el preponderante.

"Nuestro objetivo no es que sancionen a América Móvil" pero sin un incentivo para que cumplan, la empresa no se ve motivada a ello.

En la opinión enviada al IFT por la empresa señalan que es necesaria una intervención regulatorias efectiva para eliminar las principales barreras a la competencia con una revisión de las medidas de preponderancia fundamentalmente orientadas a un cumplimiento efectivo.