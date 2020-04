Temor a recesión dispara el dólar a 25.36 pesos

El dólar al menudeo terminó la primera semana de abril vendiéndose en 25.36 pesos en las ventanillas de los bancos, el segundo nivel más alto del que se tenga registro; 1.52 pesos o 6.38% por arriba de como terminó el viernes 27 de marzo.

Todo ello, justo antes de que el Gobierno federal anuncie el próximo domingo el paquete de medidas económicas para contrarrestar el impacto económico de la contingencia sanitaria por Covid-19.

El repunte del dólar se debe a un regreso de la percepción de riesgo a los mercados financieros globales, pues se publicaron indicadores económicos negativos que sugieren que el impacto por el coronavirus será severo, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de banco Base.

En los mercados internacionales, el peso mexicano cerró la semana con una depreciación de 7.2% o 1.67 centavos, cotizando alrededor de 25.01 pesos por dólar, colocándose como la segunda divisa de mayores pérdidas en la canasta de principales cruces del dólar, por detrás del rand sudafricano que se depreció 8.04%.

A nivel global se publicaron los Índices de Gestores de Compra (PMI) de manufactura y servicios, los cuales cayeron a niveles no vistos desde la Gran Recesión.

En particular, los PMI de servicios alcanzaron mínimos históricos por debajo del umbral de expansión de 50 puntos, destacándose Italia (17.6), la Eurozona (26.4), Francia (27.4) y Alemania (31.7).

Por su parte, en Estados Unidos se publicó la nómina no agrícola de marzo, que mostró una destrucción de 701 mil empleos durante el mes, caída no vista desde 2009. Es probable que la destrucción de empleos sea mayor, pues el Departamento de Estadísticas Laborales utiliza datos al 12 de marzo y no capturan los datos de la segunda mitad del mes.

Cabe señalar que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo superaron los 6.6 millones en la última semana completa de marzo, ubicándose en un nuevo máximo histórico que es 10 veces el máximo de la Gran Recesión.

Por el contrario, en la semana se observó una recuperación de los precios de petróleo, con el WTI mostrando un avance de 33.84% a 28.79 dólares por barril, ante la especulación de que Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, podrían llegar a un acuerdo para limitar su producción petrolera.

Sin embargo, esto no evitó que el tipo de cambio alcanzara de nuevo un nivel de 25 pesos por dólar, pues se percibe una mayor percepción de riesgo sobre la economía mexicana.

Lo anterior se debe en parte a que el gobierno de México no ha anunciado medidas de política fiscal expansivas para respaldar a las empresas ante la crisis del coronavirus, que se espera lleve al cierre de operaciones a varias industrias durante al menos dos meses, siendo el sector servicios el que se espera sea más afectado, concluyó Gabriela Siller.