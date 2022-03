Tesla está contratando y puedes postularte a distancia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Elon Musk es una de las mentes más brillantes de estos tiempos. Con sus innovaciones ha revolucionado diversas industrias, incluyendo la automotriz. Si eres fanático de él o de los autos eléctricos esta es tu oportunidad. Tesla está reclutando empleados y, lo mejor, puedes postularte desde casa.

Debido a la pandemia son muchas las compañías que han entendido que, si quieren acceder a verdadero talento internacional, no siempre necesitan que sus empleados estén en la oficina, ni siquiera en el mismo país, lo cual abre múltiples oportunidades para los mejores.

Si crees tener lo necesario para deslumbrar a Musk, te decimos cómo puedes aplicar para un trabajo en Tesla.

Los puestos disponibles en Tesla

Tesla está en busca del mejor talento y tiene cientos de puestos disponibles tanto para personas que residan en Estados Unidos como para extranjeros, incluyendo residentes en México.

Entre las ventajas de trabajar para la compañía está el que ofrecen un sueldo competitivo que puede superar los 100 mil dólares anuales, es decir alrededor de 8 mil 300 dólares mensuales, el equivalente a 173 mil pesos. Además brindan un completo seguro de gastos médicos, plan para el retiro, licencia por maternidad o paternidad y horarios flexibles.

Si el trabajo es a distancia, Tesla ofrece Visas HB1, un tipo de permiso que permite al empleador contratar personal fuera de los Estados Unidos. Aunque también está la posibilidad de brindar visas de trabajo y hasta Green cards para que los empleados puedan laborar en nuestro país vecino del norte. Lo mejor es que la empresa cuenta con personal especializado que se encarga de realizar todos los trámites.

La mayoría de los perfiles que están buscando son ingenieros, diseñadores, asesores y técnicos para laborar en las áreas de tecnología, recursos humanos, comunicación, procesos, controles, mantenimiento, producción, mecánica, seguridad, finanzas, asuntos legales, soporte, ventas y cadena de suministros.

Para ver las vacantes disponibles tienes que ingresar a la página web de la compañía tesla.com/careers y buscar el trabajo que te interesa, luego da clic en Aplicar, o Apply en inglés, y completar el formulario con tus datos personales y profesionales.

Si bien tienen opciones para estudiantes, que también puedes encontrar en su página web, en el caso de los empleos es necesario comprobar experiencia en el área de interés y dominar el inglés. Pero no te desanimes, de acuerdo con la compañía, tomarán la decisión con base en una serie de ejercicios que demostrarán la capacidad de los candidatos de resolver problemas, comunicarse, trabajar en equipo y realizar múltiples tareas a la vez. Además te recordamos que en múltiples ocasiones Elon Musk ha declarado que no le importan los títulos universitarios sino las habilidades.

"No importa de dónde venga, dónde fue a la escuela o en qué industria se encuentre; si realizó un trabajo excepcional, únase a nosotros para repensar el futuro de la energía y la fabricación sostenibles", afirma Tesla en su página web.

Consejos para aplicar a un empleo en Tesla

Si bien la contratación de los puestos a distancia no requieren de la aprobación de Elon Musk, siempre es buena idea conocer las preferencias del director de una compañía en la que queremos trabajar. Por ello a continuación te damos algunos consejos que podrían ayudarte a destacar de entre los demás candidatos.

En las empresas de Musk, incluyendo Tesla por supuesto, solo se permiten tres acciones cuando se da una orden: responder con una explicación sobre por qué se debe reconsiderar la propuesta; solicitar más aclaraciones; o ejecutar.

Por otra parte en una entrevista que dio hace unos años, Musk afirmó que busca que los candidatos a alguna de sus empresas le den evidencias de contar con habilidades excepcionales, y no se trata de excelentes calificaciones que, como ya mencionamos, le importan poco, sino de los retos que han superado. Así que en tu CV menciona los problemas a los que te has enfrentado a lo largo de tu carrera y cómo los superaste.

Siguiendo con lo anterior, en una conferencia Musk dijo que una de las preguntas que siempre les hace a los candidatos es: "Cuéntame la historia de tu vida, las decisiones que has tomado en el camino y por qué las tomaste". Y no trates de mentir o exagerar pues lo siguiente es pedir detalles de cómo has solucionado los retos de tu vida.

Así que ya lo sabes, si crees que tienes lo necesario, no dudes en aplicar.