Ticketmaster realizó sobreventa en concierto de Bad Bunny, informa Profeco

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reiteró que hubo una sobreventa para el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, y aclaró que Ticketmaster deberá reembolsar a los afectados no sólo el precio de la entrada, sino también el costo por el servicio, esto durante su participación en el programa Alebrijes Águila o sol en FOROtv.

También invitó a la población a participar en las acciones colectivas en contra de la empresa, ante prácticas que consideró monopólicas, y explicó que si no se gana la demanda colectiva, de todos modos Ticketmaster deberá pagar la multa y los recargos.

Por otro lado, el Procurador dijo que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) debe tomar cartas en el asunto para analizar la competencia de Ticketmaster, puesto que "es una empresa de boletaje; no nos hace ningún favor".

Profeco anuncia multa millonaria a Ticketmaster. Previamente, Sheffield había anunciado, durante una entrevista para Radio Fórmula, que la multa a Ticketmaster por esta sobreventa podría ascender hasta un 10% de sus ganancias durante el último año, con lo que se trataría de una multa millonaria.

Consideró también que el comportamiento de la empresa fue grave y sumamente delicado, además de aclarar que los boletos: "no están falsificados. Ticketmaster dijo que eran falsificados, pero todos los emitieron ellos, ellos hicieron más boletos. Es una manera bien elegante de sobrevender".

Sin mencionar que el reembolso a quienes compraron boletos en medios oficiales de Ticketmaster y se les negó el ingreso será de un 120%, puesto que el monto adicional serviría como "compensación".

Por su parte, Ticketmaster puso a disposición de los afectados el correo electrónico contactanos@ticketmaster.com.mx con el que busca procesar las quejas.