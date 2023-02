Ticketmaster recibió casi 3mil solicitudes de reembolso por concierto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de las intermitencias en el sistema de Ticketmaster que llevaron a miles de fanáticos a perderse el concierto de Bad Bunny, en diciembre pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que la empresa informó que recibió 2 mil 997 solicitudes de reembolso hasta el 5 de enero, de las cuales, poco menos de la mitad aún no se indemnizan.

Hace casi dos semanas, el 20 de enero, la empresa de boletaje envió a Profeco información de que no se ha terminado el proceso de indemnización ya que solamente enviaron evidencia de que pagaron a mil 601 personas, es decir, están pendientes mil 396 solicitudes por los conciertos de Bad Bunny en el último mes de 2022.

Las solicitudes de reembolso que ya concluyó Ticketmaster incluyen el costo del boleto, el cargo por servicio y un 20 % adicional de indemnización, como lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor.

---Faltan más solicitudes por atender

Aún falta revisar más de mil solicitudes, porque se tiene "que definir cuántas fueron improcedentes, porque dentro de esas aproximadamente mil (solicitudes) hay personas que presentaron boletos falsos, porque hay personas que falsifican boletos y todavía demandan...hay que verificar que sea boleto de verdad", dijo a EL UNIVERSAL, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

La mayor cantidad de quejas tienen que ver con el concierto del 9 de diciembre de 2022 de Bad Bunny, día en que se les negó la entrada a personas que llevaban boletos legítimos para el concierto.

Ante lo cual, la firma de boletaje dijo, a mediados del mismo mes, que "se presentó en los accesos al recinto una cantidad sin precedentes de boletos falsos, comprados fuera de nuestros canales oficiales".

Lo anterior provocó "confusión en el personal del control de accesos" y "genero intermitencia temporal en el sistema de lectura de boletos", lo que ocasionó que no se reconocieran boletos legítimos.

A más de mes y medio de lo ocurrido aún falta por procesar solicitudes, por lo que la Profeco aseguró que sigue atenta al proceso.