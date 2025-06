"Tienen que pagar", dice Sheinbaum a empresarios con litigios fiscales

"Tienen que pagar impuestos", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras ser cuestionada sobre cuál sería su llamado para los empresarios que esperan litigios fiscales y que podrían ser resultados por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Estado de Derecho cada quien que cumpla con su responsabilidad, tiene que pagar impuestos", comentó la mandataria federal.

Sheinbaum mencionó que antes, la reforma al Poder Judicial, no había estado de Derecho, y que hoy es un momento histórico en nuestro país.

"Va a haber un verdadero Estado de Derecho, no como ahora, con sus excepciones, la verdad porque ayer una buena excepción, pero hay mucha corrupción (en el Poder Judicial)", señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Anuncia acuerdo voluntario para que no suba precio de tortilla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, este jueves firmará un acuerdo con los industriales de harinas y tortillerías para que no suba el precio de la tortilla, principal alimento del país.

"(...) vamos a firmar un acuerdo con las harinas de maíz y la asociación de tortillerías o las asociaciones. También en un acuerdo voluntario para que no suba el precio de la tortilla", comentó.

Dijo que el objetivo es que haya menos intermediarios entre el que vende maíz y el que lo procede, "que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo que muchas veces es lo que le va el precio de la tortilla".

Destacó que es un acuerdo muy importante por la tortilla, el cual es el principal alimento en nuestro país, y abundó que con las Tiendas del Bienestar y Alimentación para el Bienestar se está haciendo un programa para las zonas más pobres del país en particular.

"(...) ahí incluso para que pueda haber una reducción del precio de la tortilla de la tortilla que viene tanto la que compras en las tiendas de autoservicio como la que se compra directamente en la tortillería".