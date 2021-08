TikTok abrirá tiendas virtuales para las "nenis"

TikTok planea permitir que sus usuarios abran una tienda virtual para que puedan vender sus productos a través de la aplicación. En De Última te contamos cómo funcionará esta novedosa opción que también beneficiará a las "nenis" (nueva emprendedora de negocios por internet).

TikTok es uno de los gigantes de la industria del entretenimiento gracias a los videos que los usuarios comparten y que muchos de ellos se han convertido en virales hasta el grado de marcar tendencias, por ello, ahora sorprende con una modalidad para abrir una tienda virtual.

Celebridades, influencers e imperios de la industria cosmética compiten por ganar audiencia dentro de la red y lograr que los consumidores conozcan sus productos para incrementar su número de ventas.

En TikTok se encuentran cientos de personas que comparten reseñas sobre productos, platican de las últimas tendencias de moda o prueban lo más novedoso del mercado, y esto le ha dado a la aplicación un potencial para ganar terreno en el comercio electrónico.

Su capacidad de alcance mundial la hace ideal para ofrecer servicios y productos; sin embargo, hasta el momento esto solo es posible a través de publicidad o patrocinios, una opción no viable para las "nenis", quienes en su mayoría comienzan como emprendedoras pequeñas.

--La alianza de comercio entre TikTok y Shopify

De acuerdo con una información de "The New York Times", con la asociación entre TikTok y Shopify, empresa de e-commerce canadiense, se aplicará un programa piloto en varios países en donde se agregará una pestaña para que los usuarios vinculen sus productos a su perfil social.

TikTok y Shopify planean que todos los usuarios tengan esta opción para abrir su tienda virtual, no solo se contemplan a las grandes marcas como Kylie Cosmetics, sino también a los negocios pequeños.

Según Blake Chandlee, presidente de soluciones comerciales de TikTok, la aplicación representa una oportunidad relevante para el mercado electrónico, pues sus consumidores se pueden llegar a sentir motivados para comprar los productos que anuncian los tiktokers mientras crean contenido, un ejemplo de ello fue el trend #TikTokMeHizoComprarlo.

--Una alternativa de venta virtual para las nenis

Si tú eres neni y prefieres anunciar tus productos en redes sociales, esta opción será de gran ayuda para impulsar tus ventas, pues Shopify planea que se habilite para todos los usuarios que tengan cuenta de negocio y por primera vez los consumidores tendrán la opción de comprar desde tu perfil.

Además, esta opción te ayudará a ahorrar tiempo al momento de crear tu contenido e intentar distribuirlo en varios canales, ahora podrás establecer una modalidad de comercio social en tu tienda virtual para que tus seguidores puedan comprar dentro de la plataforma.

Actualmente, la versión piloto se desarrolla en Estados Unidos y Reino Unido, pero TikTok planea habilitarla en otras regiones con el objetivo de verificar su funcionamiento.

Con la apertura de tiendas virtuales en TikTok, las "nenis" tendrán una alternativa para ofrecer sus productos sin necesidad de tener que trasladarse a varias zonas y podrán ganar dinero mientras interactúan con su audiencia.