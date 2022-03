Tipo de cambio baja al nivel previo a la guerra en Ucrania

El tipo de cambio al mayoreo llegó a los 20.31 pesos por dólar al inició de esta semana, su nivel más bajo desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, ante la perspectiva de que las negociaciones entre ambas naciones avancen, sin embargo, esta percepción puede cambiar rápidamente y meter más volatilidad a los mercados, advierten especialistas.

En México, los mercados financieros y los bancos no operaron debido al feriado del natalicio de Benito Juárez, por lo que la cotización del dólar al menudeo se mantiene en 20.88 pesos tal como cerró el viernes pasado, debajo de los 21 pesos, por primera vez desde el pasado 25 de febrero en que inició el conflicto bélico.

Informaciones de Rusia y Ucrania señalan avances en las negociaciones de paz y mencionaron probable alcanzar un acuerdo de neutralidad para Ucrania y la posibilidad de que conserve su ejército.

Lo anterior redujo el nerviosismo con respecto al conflicto y su impacto sobre la economía global, pues se vuelve menos probable la imposición de nuevas sanciones contra Rusia o que el conflicto se expanda a otros países, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico en grupo financiero BASE.

No obstante, advierte la especialista, sigue habiendo cautela entre los participantes del mercado, pues la guerra sigue en curso y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que no hay seriedad por parte de Ucrania para resolver el conflicto.

La continuidad del apetito por riesgo en los mercados financieros dependerá de la evolución de las negociaciones y el grado al que se involucren otros países de Occidente en el conflicto, agregó Siller.