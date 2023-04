Tips para vacacionar en Semana Santa sin regresar endeudado

A-AA+

La Semana Santa es uno de los principales periodos vacacionales del año, de ahí que muchas personas aprovechan para salir de viaje o hacer alguna actividad especial con familiares o amigos; sin embargo, en ocasiones se cae en la tentación de hacer compras impulsivas y excesivas, lo que puede llevar a endeudarse y poner en riesgo la estabilidad financiera, destaca Coperva, startup de servicios de atención al cliente y cobranza.

Refiere que, de acuerdo con registros y estimaciones de Lendingtree, alrededor de 36% de las personas se endeudan para vacacionar; paralelamente, 82% de esa población no podrá pagar su deuda en el mes siguiente y 45% intentará consolidarla.

"Es posible disfrutar de una Semana Santa sin endeudarse", explica Alan Ramírez Flores, CEO de Coperva. "Es importante recordar que la responsabilidad financiera es una práctica que debe ser llevada a cabo todo el año, y no sólo durante las vacaciones".

La empresa plantea 5 tips para disfrutar unas vacaciones libres de deudas:

Antes de salir de viaje, es importante hacer una lista de los gastos que se tendrán durante el mismo y establecer un presupuesto para cada uno de ellos. Es importante ser realista y no subestimar los gastos, para evitar quedarse sin dinero en el camino.

2.- Evita las compras impulsivas

En vacaciones, es común encontrarse con ofertas y promociones tentadoras, pero es importante recordar que muchas veces estas compras son innecesarias y pueden llevar a endeudarse. Para evitar caer en la tentación, se recomienda hacer una lista de las cosas que se necesitan antes de salir de compras y ceñirse a ella.

3.- Utiliza tarjetas de crédito con prudencia

"Las tarjetas de crédito pueden ser útiles para hacer compras durante las vacaciones, pero también pueden ser una fuente de deudas si no se utilizan con prudencia. Es importante establecer un límite de gasto en la tarjeta y pagar la deuda a tiempo para evitar intereses y cargos adicionales. Y, sobre todo, tener un plan de pago cada vez que se vaya a hacer uso de un crédito o algún tipo de financiamiento", subraya Ramírez.

4.- Busca opciones de alojamiento y transporte económicas

Las vacaciones pueden ser costosas, especialmente si se elige un alojamiento y transporte de alta gama. Para evitar endeudarse es importante buscar opciones que vayan de acuerdo con tu presupuesto. Particularmente, no dejarse caer en trampas de uso excesivo de plataformas de transporte y tratar de encontrar opciones locales y accesibles.

5.- Aprovecha cada oportunidad para saldar deudas

Si por alguna razón se ha caído en impago, es importante atender a las empresas de cobranza, ya que son la oportunidad perfecta para que las personas se libren de sus deudas y están dispuestas a ayudar a los deudores a pagar de forma responsable y sin poner en riesgo su estabilidad financiera, dice el CEO de Coperva.