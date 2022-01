"Todo es por Internet": adulto mayor pide en chance.org "atención humana" en los bancos

Ante las complicaciones que los adultos mayores enfrentan al realizar operaciones financieras desde una computadora o aplicación en teléfonos móviles, en España, un adulto mayor de 78 años realizó una petición a través de "chance.org" para pedir a los bancos mejor atención para este segmento de la población.

"Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo. Ahora casi todo es por Internet... y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión. Por eso estoy pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias", dice en su texto Carlos San Juan de Laorden.

En su petición dirigida a los grandes bancos españoles como BBVA, La Caixa, Santander y Sabadell, el adulto mayor explicó que las firmas financieras no dejan de cerrar sucursales, además de que los cajeros son complicados en su operación, con horarios limitados y prácticamente con todas las operaciones a realizarse a través de medios electrónicos, con cada vez menor atención personalizada.

Abuelitos batallan con nuevas tecnologías en los bancos

"Esto no es ni justo ni humano. Antes entrabas en la caja y hacías un pago o cualquier otra gestión. Pero cada vez más, para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar", resaltó.

En ese contexto, la petición es muy específica: se solicita que los bancos atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas y con más paciencia y humanidad. Y que mantengan oficinas abiertas donde pueda atenderte una persona y que no todo sea por Internet.

"Puede que para una persona joven un trámite digital no suponga ningún esfuerzo, pero para muchos mayores sacar dinero o hacer una transferencia se vuelve imposible si es por una aplicación. Yo he llegado a sentirme humillado al pedir ayuda en un banco y que me hablaran como si fuera idiota por no saber completar una operación", resalta.

Hasta el momento, la petición acumula más de 210 mil firmas y la meta es alcanzar 300 mil.