Todo lo que puedes automatizar con un software administrativo

Independientemente de la industria a la que pertenezca tu negocio, y sin importar el número de empleados que tengas, es un hecho que día con día necesitas realizas operaciones, procesos y movimientos para mantener la salud financiera de la empresa y cumplir con todas las disposiciones oficiales.

Administrar una compañía no tiene que ser una tarea complicada o tardada. Por fortuna, existen herramientas tecnológicas que ayudan a automatizar las tareas del día a día, con el fin de ahorrar tiempo y recursos. Ejemplo de esto es un software administrativo. Si todavía no has implementado uno para tu negocio, aquí te decimos todas las formas en que te hará la vida más sencilla:

Inventarios

Un software de administración te permite administrar todos tus productos y servicios en un solo lugar, sin importar si cuentas con varias sucursales. Con un práctico catálogo, podrás gestionar tus ingresos y gastos. Además, puedes incluir toda la información relevante para tus productos: fotografía, lote, número de serie, colores y hasta tallas.

Digitaliza documentos

Olvídate del trabajo manual y automatiza la generación de facturas, cotizaciones, pedidos, devoluciones y recepción de mercancías. La ventaja es que puedes importarlos de manera masiva con un solo clic, desde archivos XML, TXT o Excel.

Gestión de vendedores

Consulta en el dashboard el comparativo de costos y todo lo que tiene que ver con los tiempos de entrega de los productos. Lleva un control de todo aplicando políticas de descuento y haciendo el cálculo automático de las comisiones a tus vendedores.

Seguimiento de clientes

Mantente al tanto de todos los datos importantes de tus clientes: vendedor asignado, límite de crédito, impuestos, descuentos, etc. Visualiza todo desde un poderoso CRM que fungirá como expediente de clientes, donde podrás consultar cosas como saldo, pedidos pendientes y citas programadas.

Facturación

Emite facturas, notas de crédito y recibo de honorarios de manera rápida, sencilla, segura y cumpliendo con todas las disposiciones fiscales vigentes. Incluso hasta es posible facturar de forma masiva en automático, ya que los sistemas administrativos te permiten generar facturas parecidas para el grupo de clientes que elijas gracias a las plantillas.

Reportes

Genera y visualiza reportes con información oportuna en tiempo real, que te revelen el estado actual de tu empresa y puedas mejorar la toma de decisiones. Accede a la información que tú quieras ver: periodos de mejor venta, ingresos mensuales, clientes importantes, productos más vendidos, etc.

Retoma el control de tu empresa automatizando estas operaciones y deja que tus empleados se dediquen a hacer crecer el negocio, olvidándose del trabajo manual y tedioso que tiene que ver con la administración de la compañía. Confía en el poder de las herramientas tecnológicas y deja que agilicen y mejoren los procesos de tu marca.