Torruco pide declarar turismo como actividad esencial

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, solicitó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer, considerar al turismo como una actividad esencial para la economía del país.

Aseguró que, al contar con la aprobación, se reactivará un sector fundamental de la economía mexicana y se evitará que la pandemia del Covid-19 genere mayores pérdidas a la llamada industria sin chimeneas.

Por medio de un oficio, Torruco expuso a los secretarios de Economía y Salud datos relevantes del sector, con el fin de que encuentren elementos válidos para dar el carácter de esencial a la actividad turística.

Destacó que antes de la pandemia, el turismo en México presentó un consumo de 172 mil millones de dólares, 82% nacional y 18% extranjero.

El turismo representó 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y fue la tercera fuente que generó divisas para la nación, con 24 mil 573 millones de dólares.

Tras resaltar el impacto del PIB turístico que se da en los varios sectores productivos del país, Torruco les explicó que el sector generó 4.4 millones de empleos directos, lo que significó 8.7% de los puestos de trabajo en todo el país, independiente de las plazas indirectas que superan los 6 millones de beneficiados.

"Por lo anteriormente descrito, agradezco infinitamente la atención y prioridad que se permitan brindarnos para que se conceda al sector que represento la calidad de sector esencial, toda vez que los protocolos biosanitarios establecidos y elaborados por las Secretarías de Salud y Turismo, conjuntamente con el sector privado, cumplen perfectamente con los estándares nacionales e internacionales exigidos", indicó Torruco.

La Sectur ha reconocido que 2020 fue el peor año para el turismo desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A través del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la iniciativa privada ha pedido a las autoridades considerar el turismo como una actividad esencial.

También ha solicitado poner a los trabajadores del sector en los primeros lugares de los procesos de vacunación, al considerar que, si bien la vacuna no es una solución a largo plazo, representa una esperanza para la industria sin chimeneas.

El martes de la semana pasada, el presidente del CNET, Braulio Arsuaga, advirtió que más empresas turísticas quebrarán en los siguientes meses y las que sobrevivan continuarán quemando su capital, debido a que el sector se reactiva lentamente y puede tomarle hasta cuatro años recuperarse.

"Con las restricciones actuales de ocupación y operación, habrá muchas empresas del sector hotelero que probablemente no podrán llegar al segundo semestre de este año", alertó.

"El año no se ve bien, no se ve una recuperación importante. Si nos comparamos con 2019 (antes de la pandemia) estaremos muy lejos en cuanto a los volúmenes que se requieren para no quemar caja. Estamos muy preocupados por la industria turística... puede tomar hasta cuatro años poder recuperarse", agregó.

Además de considerar el turismo como una actualidad esencial y poner a los trabajadores del sector en los primeros lugares de los procesos de vacunación, el CNET expuso otras claves para poder afrontar el largo camino de la reactivación turística en México.

Solicitó asegurar la conectividad aérea, pues considera que la salida de Interjet y los retos que enfrenta Aeroméxico ponen en riesgo de manera significativa la conectividad de los destinos mexicanos. "Estos problemas son un riesgo de seguridad nacional", opinó Arsuaga.

Señaló la necesidad de acotar legal y normativamente el boom de la competencia desleal en la industria informal del alojamiento.

Planteó la integración de paquetes de ayudas para las empresas por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales.

Pidió la canalización de los recursos del impuesto al hospedaje a la promoción turística, con la intervención del sector privado en la toma de decisiones sobre su uso.

Demandó la concreción de medidas legislativas para el apoyo a la recuperación turística, pues desde marzo del año pasado pidieron apoyos que todavía no han recibido.

Requirió avanzar en el blindaje en materia de seguridad en los destinos turísticos, así como en el mantenimiento y fortalecimiento de protocolos sanitarios.