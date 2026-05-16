Tortilla, con mayor aumento en 2 años

Ciudad de México.- Los mayores costos en la cadena de producción y comercialización se volvieron insostenibles para las tortillerías, coincidieron analistas consultados por El Universal.

A pesar de los acuerdos y reuniones que mantienen las autoridades con empresarios, la tortilla de maíz se encareció en promedio 1.9% durante abril y fue el incremento de precio más significativo en dos años, de acuerdo con el monitoreo que el Inegi lleva a cabo en 55 ciudades del país.

El 13 de abril, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, dijo a este diario que el kilo subirá entre dos y cuatro pesos en el Valle de México debido a los costos de la harina, papel, salarios y combustibles, pues aseguró que el acuerdo nacional de 2025 es voluntario y el gobierno carece de facultades para cerrar establecimientos si elevan los precios.

Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay condiciones que justifiquen el alza, destacó que los granos de maíz están en el menor nivel de la historia y anunció reuniones con productores, comercializadores y representantes de tiendas.

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El director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, indicó que el aumento de la tortilla se sustenta en los costos operativos de la cadena de producción y comercialización, no en el comportamiento reciente del maíz, que se abarató 20% en el último año.

"Dado que el maíz representa entre 35% y 40% del costo de la tortilla, su comportamiento actual no justifica incrementos en el precio final al consumidor, pero hoy la tortilla se encarece principalmente por los mayores salarios, costos de gas y electricidad, combustibles para distribución, costos de renta, mantenimiento y maquinaria, así como los problemas de inseguridad y extorsión en diversas regiones".

"El mercado de la tortilla es local, competitivo y altamente fragmentado, por lo que se anticipa un ajuste en el precio de la harina de alrededor de 3%", comentó en entrevista.

La tortilla de maíz se encareció 4.6% en el noroeste y fue el mayor incremento entre las siete regiones en las que el Inegi divide el país. Le siguió la frontera norte, donde aumentaron 3.3%.

El kilo alcanzó 35 pesos en Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña, mientras el precio promedio nacional fue de 23.75 .