Trabajadores de ICA FLÚOR realizan paro en Dos Bocas

Después de cuatro días de paro de brazos caídos de poco más de 300 trabajadores contratados por la empresa ICA FLÚOR que participan en la planta Coquizadora de la Refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso, arribaron a las instalaciones integrantes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Los empleados iniciaron esta semana manifestaciones al interior de la Refinería, uno de los proyectos más importantes del actual gobierno federal que encabeza, Andrés Manuel López Obrador, quienes exigen mejor salario y ampliación del horario del comedor, acusando incluso que están siendo explotados.

"Queremos el pago justo, que se cuadre un sueldo. Que se mantenga siempre agua para beber y para lavarnos las manos, que haya un microondas para calentar nuestros almuerzos", acusó uno de los trabajadores.

En un video del periodista, José Angel Ferrusquillo y que publicó en su portal de noticias, se alcanza a ver cómo los inconformes con una de las empresas que ganaron los primeros contratos, piden la presencia de los líderes sindicales, los encargados de recursos humanos y la gerencia de ICA FLOUR.

"No peleen, no agredan a las personas, todos somos personal, queremos solución, queremos solución", se escucha que grita uno de los trabajadores, que intenta calmar los ánimos de sus compañeros.

Se acumulan tres días de paro de brazos caídos de los trabajadores, quienes llegan a su centro de trabajo a las 8 de la mañana y se retiran hasta las cinco de la tarde; extraoficialmente se sabe que los dueños de la empresa y líderes sindicales continúan en las negociaciones pero hasta este jueves no había un acuerdo concreto.

El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, negó que este conflicto este afectado a la construcción de la Refinería, pero si espera dijo, que pronto se llegue a un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores inconformes.

"La obra de Dos Bocas no se ve afectada, hay un reclamo de un grupo de trabajadores entiendo que lo está atendiendo la empresa seguramente se encontrará una solución, lo cierto es, lo cierto es que si alguna empresa, verdad, escatima digamos o descuenta o retiene el salario de los trabajadores, bueno pues tiene que asumir su responsabilidades y también pues tiene que haber respeto al libre tránsito y a la libertad de trabajo por parte de los sindicatos", apuntó.

Fue hasta hoy cuando elementos de las diferentes corporaciones policíacas se presentaron en las inmediaciones de la Refinería para poner orden y fin a este conflicto.